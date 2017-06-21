Выручка от спектакля английского режиссера пойдет на оплату операции 2-летнего пермяка со сложным пороком сердца

Леон Кейн, английский режиссёр, четвёртый год живущий в столице Западного Урала, готовится удивить жителей края.

Недавно на «Сцене-Молот» состоялась премьера спектакля «Two» («Двое») по пьесе английского писателя и сценариста Джима Картрайта. Постановка Леона Кейна. Часть средств с продажи билетов будет направлена на помощь двухгодовалому Кириллу Садкину со сложным пороком сердца, которому требуется срочная операция в Германии.

Сам спектакль – это трагикомическая история спасения мужчины и женщины, спасения друг друга. Он и Она, Хозяин и Хозяйка бара, много лет прожившие вместе. Их однообразная жизнь размерена привычками, связь с внешним миром давно заменили посетители бара.

Дабы понять друг друга, они начинают игру: притворяются другими людьми, присваивая себе чужие судьбы, чужие истории, и, проживая их, они постепенно становятся ближе друг другу. Но в какой-то момент они сами перестают понимать, кто они…

После премьеры корреспондент «Капитала» встретился с Леоном Кейном и его переводчицей Маргаритой Логиновой – основными действующими лицами пьесы «Двое». Разговор шел о работе над спектаклем, философских размышлениях о человеке, о планах на будущее.

– Леон, это первое знакомство пермской публики с творчеством Джима Карт-райта. Почему выбор пал именно на эту пьесу?

– Мне нравятся пьесы Джима Картрайта, его талант – в отражении живых, но в то же время сюрреалистических и необычных ситуаций. Подобные пьесы редко можно увидеть в вашем городе: два актера, играющие 14 персонажей, проводящих вечер в типичном местном пабе в Англии... Это серьезное испытание для играющих: успешно донести истории персонажей, стать каждым из них настолько, чтобы зрители смогли прочувствовать разницу. Кроме того, в пьесе нет реквизита – и это заставляет аудиторию больше использовать свое воображение, вовлекает зрителей в действие. Мне нравится, когда люди «работают» вместе с актерами, нравится заставлять их думать о том, что они видят.

– Как долго вы работали над данной постановкой? Какие трудности пришлось преодолеть?

– Работа над пьесой заняла около месяца. Конечно, было непросто, поскольку в разных городах мы одновременно работали над другими театральными проектами. Но всё же находили возможности репетировать пьесу «Двое». Попробуйте порепетировать в гостиной какой-то странной съемной квартиры! Но мы сделали произведение довольно быстро. Просто сосредоточились на том, что должны были сделать, и сделали. Забавных моментов было множество, особенно в пантомиме: поставишь руку не туда – и будет выглядеть так, будто ты пьешь из сапога или чего-то в этом роде.

– Четырнадцать персонажей – это очень впечатляет! Насколько сложно или, на-оборот, легко дались эти перевоплощения?

– В этом и заключается работа актера – действовать правильно, без остатка отдавать себя каждой роли физически, эмоционально, душевно. За час с небольшим перевоплотиться по семь раз – это невероятно трудно. Во время репетиций мы работали над героями индивидуально, чтобы можно было сосредоточиться на конкретных словах, чувствах, мыслях, а не на всём сразу. Постепенно добавляли новых персонажей, пока не собрали пьесу, как большую головоломку. Отдельная тема – смена костюмов. Некоторые приходилось менять настолько быстро… Всё нужно было отрепетировать и сделать идеально, чтобы пьеса шла плавно, без пробелов и чтобы мгновенно, но незаметно для аудитории переключаться с одного персонажа на другого.

– В последнее время в искусстве очень популярен феномен диссоциативного расстройства идентичности, когда в теле одного человека существует несколько личностей. Особенно пос-ле выхода фильма «Сплит» с Джеймсом Макэвоем в главной роли. Насколько я знаю, вы работали с этим актёром. Как бы вы оценили его игру в данной картине?

– Мне повезло поработать с Макэвоем, я всегда высоко ценил его как актера. У него естественный, живой талант, который обогащает всё, за что он берется. Я посмотрел «Сплит» и думаю, что это потрясающий фильм! Хотя сложно было не заметить некоторые старые «привычки» Макэвоя, проглядывающие сквозь его персонажей. Но это совершенно естественные вещи, присущие каждому актеру, и исправить это практически невозможно. Взять, к примеру, Кристиана Бейла: ему не удается избавиться от особенностей своей речи, и иногда это может отвлекать от его актерской игры.

– Тогда правда ли, что в каждом из нас живёт несколько личностей? Или это всего лишь маски?

– Это правда, у каждого из нас действительно много масок: социальных, семейных, дружеских, профессиональных. Мы все понемногу меняем свою индивидуальность, подстраиваемся, чтобы соответствовать каждому конкретному случаю. Но это не значит, что мы все сумасшедшие. Это просто часть нашей культуры и социального воспитания, не более.

– Вы совершаете очень благородное дело, собирая средства на лечение Кирилла Садкина. Как долго вы сотрудничаете с организацией «Дедморозим»?

– Мы начали сотрудничать с фондом, когда ставили «Волшебника страны Оз». Тогда мы также перечислили в фонд часть средств с продажи билетов. Не всем везет в жизни, не все могут наслаждаться полноценным здоровьем и семейной средой, поэтому приятно иметь возможность помочь и внести свой вклад в благополучие, безопасность и здоровье этих ребят.

– Леон, как вы реагируете на то, что вас называют «застрявшим в Перми»?

– Мне нравится жить в Перми. Это постоянные испытания, и жизнь здесь идет в подходящем для меня темпе. Я счастлив и хочу продолжать развивать студию, театр и работать над другими проектами, четко представляя для себя то, что я хочу видеть и чем заниматься через пять лет. Посмотрим, что из этого получится и смогу ли я сделать больше для театра и для себя.

– Что ждать пермскому зрителю в следующий раз?

– У нас в запасе есть три готовых спектакля, мы репетируем еще три. Некоторые по-настоящему страшные и кровавые, как «Макбет». Некоторые, наоборот, милые и забавные. Есть исторический, основанный на реальных событиях. И конечно, мы готовимся удивить пермских зрителей мюзиклом «Иисус Христос – суперзвезда». У нас смелые планы, потому местных жителей ждет много потрясающих новаторских и необычных вещей и выступлений на сценах Перми и других городов Прикамья.

Лиля ГИЛЬМАНОВА, студент ПГНИУ, специальность «журналистика»

Справка :

Театральный режиссер, писатель и деятель искусства из Великобритании Леон Кейн живет и работает в Перми уже больше четырех лет! За это время он успел поработать в нескольких языковых центрах, поставить сотни спектаклей в школах Перми и края и основать собственную театральную студию, целью которой является постановка спектаклей с участием как профессиональных, так и непрофессиональных актеров, людей, не мыслящих свое существование без театра.