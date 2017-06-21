Страшно, аж Пермь: столица Прикамья в десятке самых небезопасных городов России

Специалисты Domofond.ru составили рейтинг городов России по безопасности согласно мнениям местных жителей и сравнили результаты с данными 2016 года. Разница между оценками наиболее и наименее безопасных городов страны оказалась существенной.

В опросе Domofond.ru принял участие 258 441 респондент со всей России. Россиянам предлагалось оценить по 10-балльной шкале, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток».

В результате среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выявлены наиболее и наименее безопасные. Свежие данные сравнивались специалистами с информацией 2016 года.

В среднем по стране опрошенные оценили уровень защищенности на 6,8 балла из 10 возможных, что аналогично данным за прошлый год. При этом разница между наиболее и наименее безопасными городами существенна и составляет 3,1 балла, что на 0,2 меньше показателя в 2016 году.

Удивительно, но самым безопасным городом местные жители уже второй год подряд называют Грозный. Респонденты из Грозного оценили свою защищенность на 8,7 балла из 10, что существенно выше показателей других городов. Так, в своих отзывах участники опроса отмечали дружелюбных соседей и то, что люди всегда готовы помочь в беде.

Второе место занял Сочи (7,5 балла), который поднялся за год на две позиции и опередил Нижневартовск. Возможно, на уровень безопасности в Сочи повлияла подготовка к Кубку конфедераций – 2017, который идет в данный момент. «Безопасность и чистота. Отсутствие плотной застройки», – так описывает Сочи один из горожан.

Сургут поднялся в рейтинге на четыре позиции и занял четвертое место, а Армавир – на одну, до пятого места. Саранск опустился на шестую строку, Мурманск – на седьмую, а Чебоксары и Нижнекамск – на восьмую и девятую соответственно.

Замыкает десятку наиболее безопасных городов Владикавказ: он вырос на три позиции с 2016 года.

Что интересно, в десятке лидеров не оказалось городов-миллионников. Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. В крупных населенных пунктах уровень безопасности часто зависит от района, что влияет на общий показатель по городу.

Тем не менее за прошедший год Москва поднялась в рейтинге на восемь позиций и заняла 31-е место с результатом 6,9 балла. Санкт-Петербург с оценкой 6,7 балла оказался на 42-м месте – на семь позиций выше, чем годом ранее.

Согласно мнению местных жителей, наименее безопасным среди ста крупнейших населенных пунктов России стал город Шахты в Ростовской области. Так, в своем отзыве один из горожан отметил, что ему «далеко идти до дома, а в районе бегают собаки и нападают на людей».

Другой житель жалуется на слабо освещенные улицы, старые деревья и отсутствие крышек на канализационных люках. Ранее город Шахты занимал 99-ю позицию, а в этом году поменялся местами с Волгоградом. По мнению местных жителей, в некоторых районах Волгограда может быть небезопасно.

Среди отзывов встречается информация о «расположенных рядом заводах и преступности». Оба города набрали примерно по 5,6 балла, что на 3,1 меньше, чем у лидера рейтинга – Грозного. Чуть лучше уровень своей защищенности оценили жители Омска и Читы, занявших 98-е и 97-е места соответственно, однако их оценки всё равно оказались ниже 6 баллов.

Астрахань, Саратов, Челябинск, Нижний Тагил и Балашиха заняли строки с 96-й по 92-ю соответственно. В целом на фоне прошлого года их места в рейтинге изменились в пределах двух позиций. Исключением стал Челябинск: ранее он занимал 89-ю строку, а в новом исследовании опустился до 94-й.

Как и в 2016 году, Пермь замыкает десятку наименее безопасных городов России. Город набрал 6,1 балла из 10 возможных. В рейтинге ста крупнейших городов по уровню безопасности наш город занял 91-е место.

Исследование Domofond.ru демонстрирует, что россияне в целом удовлетворительно оценивают уровень безопасности в своих городах. Лишь четыре города набрали менее шести баллов.

Однако разница в три балла между лидерами и аутсайдерами рейтинга, а также отзывы местных жителей показывают, что в ряде населенных пунктов при определенных усилиях со стороны городских властей горожане могут почувствовать себя более защищенными.

Анатолий ЕВСТАФЬЕВ