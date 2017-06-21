Зомби культурной революции придумали Чусовому брендбук, от которого повалят инвесторы

Пермская фирма «Левел», вне единого госреестра юрлиц именующая себя более презентабельно - ООО Level Design Communications, по заказу чусовских властей разработала так называемый брендбук и презентовала его намедни горожанам.

Насколько известно, Земское собрание территории выделило на эти цели 250 тысяч рублей, притом что средняя цена по России за подобную работу около 400 тысяч. Соответственно, и ООО «Уровень», как на русский язык переводится «Левел», не стало затягивать, а накидало концепцию за пару месяцев. Вот для Чердыни оно когда-то рисовало стилизованного лося целый год, но с Чусовым то ли не стало заморачиваться, то ли руку набило.

Сразу отметим, что широкая общественность, если судить по публикации в газете «Единый Чусовой» и откликам в соцсетях, представленного 15 июня результата не поняла. С известной монументально-плакатной вещью Остапа Бендера и Кисы Воробьянинова «Сеятель» брендбук от «Левела», правда, пока не сравнивали, но с аппликациями уровня (левела) начальной школы уже. Некоторые даже стали интересоваться, почему власти не привлекли детей - дешевле б вышло.

Действительно, три синих волны, над которыми желтеет что-то вроде ковшика, мусорного совка или стилизованного скандинавского драккара, а еще выше приляпан как бы красный парус с вымпелом, больше похожий на цветочный горшок с пожухлой флорой, - этим предполагается потрясти инвесторов и заманить туристов? Или серией пиктограмм, где парус-горшок выступает уже туловищем человека, а вилка вымпела-растения - головой? ТОСЭР - это только про туризм?

Территория опережающего социально-экономического развития - это значит, что Чусовскому району предстоит, прежде всего, поднять себя, свою промышленность, свою экономику. Да, и туризмом в том числе, но чусовляне - не обслуга для приезжих, а пролетариат с многовековой историей. Металлургия, мосты, трубы, и тут же Ермак, миссионерство, горнозаводская цивилизация. Всего этого культуртрегеры из Перми, этакие зомби культурной революции, не заметили.

Безусловно, в ту концепцию - времен губернатора Олега Чиркунова и красных человечков, по которой Прикамье заслуживает лишь постиндустриальной участи, предложенный «Левелом» брендбук вписывался бы вполне. Заводы порушить, туризм развивать, курс на культурную столицу восточной окраины Европы, как минимум, - тут и ковшик с горшком сойдут. Но чусовские фишки - это КОВШ, разливающий сталь, и «ОГОНЁК», кующий горнолыжную славу России .

Впрочем, еще раз: «Левел» сделал, что умел, причем за сумму вполовину от среднероссийской. Вот когда деньги из бюджета лились в фирму пусть не потоком, но ручейком, она и выдавала на-гора действительно креативное. Типа плакатов с перлами: «Ученый, проснись, долой лень и скуку, платят неплохо за дружбу с наукой», «Хорошо за месяц школьнику получить четыре стольника», «Каждому таланту - по гранту! Каждому стартапу - по трапу!» и пр.

А теперь «Уровень» отделался детскими аппликациями. Но главное ведь - убедительное выражение лица. Пермские культуртрегеры времен культурной революции, неожиданно призванные брендбука ради чусовскими властями, и убедили. Во всяком случае, главу района точно. Сергей Белов признался местному телевидению, что ему концепция понравилась. Так что даешь трапецию с треугольными кактусами!!!

Юрий ТОКРАНОВ

Использованы скриншоты сюжетов чусовского телевидения и плакаты ООО «Левел»