Это не ошибка и не прикол: Северную дамбу будут ремонтировать больше года - до 1 сентября 2018-го

Шокирующий аншлаг возле остановленной на капремонт Северной дамбы Перми, где финальной датой работ значится 1 сентября 2018 года, оказался написанным без ошибки в сроках.

Напомним, широко разафишировано, что реконструкция объекта должна завершиться 1.09.17, то есть, через полтора месяца. Но выяснилось, что к осени закончится лишь второй этап исполнения подряда, а потом наступит еще и третий - длительностью в год.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе пермской мэрии, автобусное движение по данному ключевому участку улицы Уральская откроется 1 августа текущего года - после первого этапа ремонта. В ходе его запланированы прокладка нижнего слоя асфальтового покрытия, обустройство ливневки, сетей водоотвода и канализации, вынос электрического кабеля из зоны производства работ, а также уширение полосы движения транспортных средств.

Затем начнутся работы по реконструкции трамвайных путей, включая перекресток у Цирка, по обустройству сетей наружного освещения и по укладке верхнего слоя асфальтобетона. Это будет второй этап, и закончится он 1 сентября с открытием маршрутов электротранспорта.

А далее исполнение подряда растянется еще на 12 месяцев, в течение которых предполагается произвести полную укладку плит вдоль трамвайных путей, благоустроить тротуары и установить пешеходные ограждения.

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