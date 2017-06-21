В центре Краснокамска разбился байкер - мотоцикл восстановлению не подлежит

Во вторник, 20 июня 2017-го, в центре города Краснокамск Пермского края разбился мотоциклист. Серьезное ДТП случилось около 19:00 на улице Большевистская.

Как сообщили «Звезде» в отделе ГИБДД краснокамского МО МВД, байкер не пропустил автомобиль, который имел преимущество движения. В результате, двухколесная машина превратилась в кучу металлолома. Страшно даже представить, что произошло с ее 21-летним седоком. Но в этот раз ему повезло...

«Молодой человек отделался переломом руки», - сообщила инспектор по пропаганде БДД штаба местной госавтоинспекции Ольга Вуколова. Но вполне мог свернуть себе шею или сломать позвоночник, лишившись потом даже возможности ходить.

Анастасия ФАДЕЕВА

