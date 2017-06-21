Привлеченный детскими криками за окном, 5-летний мальчик выпал с 3 этажа

Удачно упал на землю с 3 этажа пятилетний житель города Кунгур Пермского края: мальчик получил травму, но не смертельную, и даже сумел объяснить взрослым, что случилось.

В свою очередь, в межмуниципальном отделе МВД РФ «Кунгурский» рассказали «Звезде» следующее. По словам мальчика, мама была на кухне, а он с сестренкой смотрел по телевизору мультики. Но неожиданно во дворе раздались детские крики, и паренек решил посмотреть, чем занимаются там другие ребята.

Дальше все происходило как по инструкции о неправильном поведении. Юный кунгуряк залез на подоконник, открыл окно и, пытаясь выглядеть друзей внизу, оперся на москитную сетку. Та, собственно, и не выдержала, после чего случилось падение.