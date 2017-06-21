Привлеченный детскими криками за окном, 5-летний мальчик выпал с 3 этажа

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Среда 21 июня 2017 года
Удачно упал на землю с 3 этажа пятилетний житель города Кунгур Пермского края: мальчик получил травму, но не смертельную, и даже сумел объяснить взрослым, что случилось.
В свою очередь, в межмуниципальном отделе МВД РФ «Кунгурский» рассказали «Звезде» следующее. По словам мальчика, мама была на кухне, а он с сестренкой смотрел по телевизору мультики. Но неожиданно во дворе раздались детские крики, и паренек решил посмотреть, чем занимаются там другие ребята.
Дальше все происходило как по инструкции о неправильном поведении. Юный кунгуряк залез на подоконник, открыл окно и, пытаясь выглядеть друзей внизу, оперся на москитную сетку. Та, собственно, и не выдержала, после чего случилось падение.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц