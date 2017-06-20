Рабочий в Усольском районе погиб от стрелы

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 20 июня 2017 года
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Трагедия произошла в ночь на 15 июня 2017-го в Усольском районе - на строительной площадке.
Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, на территории возводимого объекта подсобный рабочий одной из подрядных организаций получил тяжелые травмы, от которых 16-го числа скончался в больнице.
Предварительно установлено, что мужчина предложил автокрановщику ООО «Стройканат» свое содействие по наращиванию стрелы. Но при установке дополнительной секции она неожиданно рухнула прямо на добровольного помощника.
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