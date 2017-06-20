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Пермская краевая газета

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Рабочий в Усольском районе погиб от стрелы

20:12  20.06.17 Происшествия

Трагедия произошла в ночь на 15 июня 2017-го в Усольском районе - на строительной площадке.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, на территории возводимого объекта подсобный рабочий одной из подрядных организаций получил тяжелые травмы, от которых 16-го числа скончался в больнице.

Предварительно установлено, что мужчина предложил автокрановщику ООО «Стройканат» свое содействие по наращиванию стрелы. Но при установке дополнительной секции она неожиданно рухнула прямо на добровольного помощника.

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