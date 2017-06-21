«Парма»: ждем красивой мазурки с Мазурсом

В минувшем сезоне «Парма» одержала лишь одну победу в Единой лиге ВТБ и заняла последнее место в турнирной таблице. При этом команда завоевала бронзовые медали в Кубке России.

Новость о возможной смене главного тренера была озвучена генеральным директором Александром Башминовым еще в начале мая, когда стало известно, что клуб продолжит выступление в Единой лиге ВТБ. И вот объявлено, что команду возглавит латвийский специалист Николайс Мазурс.

Соглашение с 36-летним наставником рассчитано на три года по схеме «1+2». Вячеслав Шушаков, возглавлявший команду с 2012 года, остается в тренерском штабе и будет занимать должность ассистента.

Николайс Мазурс начал свою тренерскую карьеру в 27 лет, помогая наставнику одного из грандов латвийского баскетбола – «ВЭФ» из Риги. Параллельно с постом в клубе Николайс возглавлял различные юношеские команды Латвии.

В 2013 году руководимая им сборная Латвии (до 18 лет) заняла четвертое место на домашнем Евробаскете, а тренер получил награду лучшего молодежного тренера страны. Заняв второе место в национальном первенстве сезона 2013/2014, руководство «ВЭФ» пошло на смену главного тренера и решило доверить команду молодому специалисту.

В первый же сезон Мазурсу удалось вернуть чемпионство, а в Единой лиге ВТБ рижанам не хватило всего одной победы, чтобы попасть в плей-офф. «ВЭФ» тогда показывал очень содержательный баскетбол. На тренера обратили внимание другие клубы – так он подписал долгосрочный контракт с московским «Динамо».

С этого момента начался самый сложный этап для молодого наставника. Сотрудничество с легендарным клубом продолжилось недолго. У «Динамо» возникли финансовые трудности, и он попросту не был допущен для участия в Суперлиге. С тренером, естественно, как и с другими сотрудниками, был разорван контракт.

Через полгода Мазурс возглавил довольно специфическую грузинскую «Виту», которая была наспех составлена для участия в Единой лиге ВТБ. В начале эту команду тренировал известный пермскому болельщику Павел Гооге.

В одном из интервью он рассказал, что клуб вообще начинал сезон без финансирования и даже испытывал давление со стороны правящей партии, которая не хотела допускать участия грузинской команды в российском проекте, коим является Единая лига ВТБ.

Спустя месяц после этого интервью Гооге был уволен. На тот момент в активе «Виты» были только поражения. Пермского тренера сменил Николайс Мазурс. В тяжелых финансовых условиях Мазурс, пожалуй, достиг максимума, одержав одну победу в лиге.

Тогда «Вита» не дотянула до конца регулярного чемпионата из-за отсутствия финансирования, снявшись за тур до окончания первенства. Но тренер не остался без работы. Прошлым летом Николайс возглавил саратовский «Автодор», который славится тем, что в последнее время приглашает иностранных тренеров, а затем их сразу же увольняет.

Мазурс был уволен после первой игры – мол, он просто не готов к самостоятельной работе, так как ему не хватает харизмы. Молодой тренер отказался комментировать произошедшее.

Затем Мазурс был ассистентом главного тренера Евгения Пашутина в одном из лидеров российского баскетбола – УНИКСе. Там он отвечал за подготовку молодежи и селекционную работу. В Казани ходили слухи о том, что новым главным тренером команды после ухода Пашутина станет именно латыш.

Однако «Парма» сыграла на опережение и из нескольких кандидатов сделала ставку именно на него. Перед тренером поставлена задача сформировать коллектив, который будет играть в плей-офф Единой лиги ВТБ. Уже просочилась информация, что бюджет клуба будет увеличен, а ставка на собственных воспитанников остается по-прежнему в силе.

Пожалуй, выбор данного специалиста определился его умением эффективно работать с молодежью. Кроме этого отмечают и опыт выступления в лиге ВТБ. В предыдущих клубах Мазурсу мешали проявить себя в полной мере финансовые проблемы либо самодурство президента, как это было в «Автодоре».

Будем надеяться, что на Пермской земле наставник не столкнется с подобными трудностями и сможет реализоваться по полной. Баскетбольный болельщик Перми заждался побед…

Виталий ПОМОРЦЕВ