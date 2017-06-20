Пермские «Стальные тигры» рвут приволжских соперников

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 20 июня 2017 года
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Пермской команде по американскому футболу «Стальные тигры», выступающей в дивизионе «Волга», остался один шаг на пути к Кубку Регионов.
В субботу на поле СК имени Сухарева в рамках Лиги американского футбола пермяки убедительно обыграли команду «Сталевары» из Ижевска со счётом 60:20. Весомый вклад в результат внес Радик Саитов, набравший 20 очков, сделав двухочковую реализацию и три тачдауна.
Квотербек «тигров» Евгений Захаров отметился тремя результативными передачами, а также двумя тачдаунами.
Итак, «тигры» одержали три победы в трех матчах. Следующую игру они проведут 1 июля на своем поле против самарского «Буревестника». Если эта встреча завершится победой пермяков, то они досрочно займут первое место в своем дивизионе.
Стоит отметить, что в Кубке регионов, который пройдет в начале августа в Ростове Великом, примут участие два победителя из дивизиона «Север», а также по одному победителю из уральского и волжского дивизионов. У нашей команды есть все шансы попасть в четверку лучших.
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