Крайсуд отменил добрянское прощение похитителей пермячки - их будут судить снова

Пермский краевой суд 15 июня отменил слишком мягкий приговор похитителям девушки, которые сломали ей руку, прежде чем пленнице удалось бежать. Последний раз «Звезда» писала об этом в феврале 2017-го.

Преступление произошло ещё в июле 2009 года. Вместе со своей подругой Ольга Б. приехала отдохнуть на пляже в поселок Камский. Около входа в магазин, где она собиралась купить минеральной воды, девушка стала невольной свидетельницей разборок между компанией местных жителей и приезжими из Перми. Около десяти мужчин спорили между собой, у некоторых в руках было оружие. Прозвучал выстрел.

Один из мужчин внезапно толкнул Ольгу, засунул её в автомобиль «Нива» и увёз в большой коттедж, который принадлежал главе крестьянско-фермерского хозяйства Адаму С. В доме фермера находились несколько мужчин, которые посчитали, что Ольга имеет отношение к компании пермяков, затеявших скандал около магазина.

Женщину жестоко избили, сломав ей руку, угрожали и, приставив ружье к голове, заставили написать свой домашний адрес и телефон. Ночью ей удалось сбежать, добраться до дороги, откуда на попутке девушка вернулась в Пермь.

В ходе следствия Ольга опознала двоих мужчин, которые участвовали в её похищении: хозяина дома и 29-летнего молодого человека, который заталкивал её в автомобиль. Расследование затянулось, поскольку в 2010 году судья вернула дело в прокуратуру.

В апреле Добрянский суд оправдал 29-летнего похитителя девушки, а второму участнику похищения вынес приговор ниже низшего предела, предусмотренного данной статьей УК, – 3 года лишения свободы. Даже несмотря на то что глава крестьянско-фермерского хозяйства, как оказалось, уже был ранее судим за хулиганство и нанесение тяжкого вреда здоровью человека.

– Я возмущена приговором суда, – говорит Ольга Б. – По этой статье предусмотрен срок от 5 до 12 лет, но одному похитителю дали всего 3 года, а другого вообще освободили.

По апелляции прокуратуры города Добрянки приговор был пересмотрен. Пермский краевой суд направил дело на повторное разбирательство в другом составе суда.

Юрий СОФОНОВ