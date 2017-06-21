Два братца-тунеядца украли в салоне связи семь мобильников и чуть не продали ворованное хозяину

Несовершеннолетний житель Кунгурского района Пермского края и его старший брат признаны местным судом виновными в краже имущества у торговца сотовыми телефонами.

По информации прокуратуры, нигде не работающие родственнички совершали преступные действия дважды - в одном и том же салоне связи на улице Карла Маркса в райцентре. Причем поначалу все прошло без сучка без задоринки, что и вдохновило на рецидив.

В первый раз один из молодых людей, зайдя в торговую точку, стал отвлекать внимание продавца досужими вопросами, а его более юный подельник с помощью металлического приспособления отомкнул запор стеклянной витрины и стащил оттуда три мобильника.

Вернувшись с добычей домой, воры решили, что теперь не только повторят столь нехитрое, как оказалось, дело, но и возьмут на него с собой третьего брата - самого младшего. И позвали, правда, зачем ему нужно сопровождать старших, говорить не стали.

В результате, на следующий день в магазин явилось уже криминальное трио, но проворачивали экспроприацию по-прежнему двое. Схема была использована та же: первый забалтывал торгующего - другой занимался замком. Но тот почему-то теперь не открывался.

Да и за прилавком уже находился лично хозяин точки, видимо, все же обнаруживший недостачу и принявший меры. Поэтому он не стал до времени поднимать шум, когда один из похитителей предложил приобрести у него телефон, только вчера украденный здесь же.

Вообще, братья обнаглели настолько, что даже поменялись местами: тот, что отвлекал бизнесмена, пошел ковыряться в запоре, а другой взял на себя хлопоты по убеждению потерпевшего купить его же собственное добро.

Вот только когда витрина наконец открылась, и злоумышленник извлек оттуда уже четыре сотовые трубки, бизнесмен преградил ворам выход, запер дверь и вызвал полицию. Сопротивляться, как говорится, было бесполезно.

Гуманный Кунгурский городской суд приговорил обоих парней к обязательным работам. А всё семь похищенных гаджетов вернулись вскоре в руки хозяина. Впрочем, в законную силу вердикт пока не вступил.