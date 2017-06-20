Автомобилист зарезал второго участника ДТП и экскаватором зарыл его вместе с автомобилем

За дикое преступление, совершенное еще в ноябре 2014-го, придется ответить перед законом 33-летнему жителю Кунгура.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, вечером 10 ноября в селе Плеханово обвиняемый в нетрезвом виде допустил столкновение своей «Волги» с автомашиной ВАЗ под управлением также пьяного 42-летнего земляка.

Более молодой гражданин повел себя агрессивно и потребовал от второго участника ДТП деньги на ремонт разбитого ГАЗ-3110. А поскольку владелец «Лады» платить отказался, то был избит и загружен в багажник собственной машины.

После чего злоумышленник отвез жертву в гараж одного из кунгурских предприятий и в ходе дальнейших издевательств заколол до смерти несколькими ударами ножа. Наконец в финале этой изуверской истории преступник при помощи экскаватора зарыл труп вместе с автомобилем в землю в окрестностях райцентра.

Найти убийцу и выяснить место захоронения правоохранителям удалось только в этом году - в марте. Судить кунгуряка будут за умышленное лишение человека жизни, его похищение и за самоуправство с применением насилия.