Проверено: самый быстрый путь из Мотовилихи в центр и обратно - на электричках (расписание прилагается)

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Вторник 20 июня 2017 года
Свыше двадцати лет прошло со времен предыдущего двухгодичного ремонта ключевого участка главной транспортной артерии Перми - Северной дамбы на улице Уральская. В те дни еще не было дамбы, позже названной Средняя, а на крюк через Южную тратилось по часу, поэтому население как-то сразу предпочло здоровый образ жизни.
Да-да, если кто помнит, тогда пермяки гораздо больше двигались на своих двоих, нежели сейчас. От Цирка до Разгуляя ножками - это был самый популярный маршрут. Велосипеды также стали очень востребованы. А вскоре в массовом сознании горожан закрепилась и простая вполне себе истина, что быстрее всего добраться в центр областной столицы можно на электричке. Тем паче что курсировали они вдоль Камы в конце двадцатого века гораздо чаще, чем в XXI-м столетии.
И вот ремонт Северной дамбы, которую ежесуточно проезжало 2,5 тысячи машин, грянул снова. Как гром среди ясного, хотя вроде бы всех и предупреждали. Что на полтора месяца путь закрывается, и это надо как-то учитывать в своих планах и транспортникам, и автомобилистам, и пешему населению. Но никто, похоже, не поверил. Ведь, по сути, транспортный коллапс в городе начался уже в субботу, притом что поток машин в выходные меньше. А пробки оказались вполне будние - на бульваре Гагарина и улице Макаренко.
Не поверили даже подрядчики, что справятся до 1 августа 2017-го, точнее, те их представители, которые рисовали аншлаг про ремонт с 17.06.2017 по 1.08.2018. Вот и думай теперь: это описка по Фрейду, или так оно в конце концов и будет? С одной стороны, ой - не исключено, с другой - губернаторские же выборы на носу, так что затягивать работы никто попросту не позволит. Вряд ли кому-то из претендентов придет в голову тормозить процесс - они пока все адекватные.
В общем, наступившее бремя ремонта нужно, выдохнув, перенести, а время до осени - пережить. Как говорил один умный и мудрый медик, все само рассосется с Божьей помощью, но с человечьей будет быстрее. Конечно, утром 19 июня скорость транспорта по улице Макаренко не превышала 5 км/ч - у пешехода такая же. А по улице Революции машины тащились к Средней дамбе чуть быстрее - 7 км/ч. Чтобы система вошла в равновесие - нужно несколько дней. И желание горожан ее разгрузить.
Некоторые сетевые фейкометы уже начали веселить пользователей пермского сегмента Рунета предложениями об обмене квартир в Мотовилихе на более западные микрорайоны. Но проще, думается, на полтора-то месяца пересесть, по возможности, на ж/д-транспорт. Он – менее удобный, но точно – более быстрый. А цена – та же: 20 рублей.
Юрий ТОКРАНОВ
Расписание движения электропоездов между станциями Мотовилиха и Пермь II до 1 августа 2017-го (время местное)
Мотовилиха - Пермь I - Пермь II
06.38 - 06.45 - 06.56
07.11 - 07.18 - 07.29
07.57 - 08.04 - 08.15
08.07 - 08.14 - 08.25
09.12 - 09.17 - 09.26 (скоростная, без остановок на Славянова и Дзержинской)
10.09 - 10.16 - 10.27
13.37 - 13.44 - 13.55 (по выходным кроме 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля)
13.40 - 13.47 - 13.58 (по выходным только 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля)
13.53 - 14.00 - 14.11 (кроме 20 июня)
14.42 - 14.49 - 15.00 (только 20 июня)
15.14 - 15.21 - 15.32
17.06 - 17.13 - 17.24
17.36 - 17.43 - 17.54 (ежедневно кроме 23, 24, 25, 30 июня, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля)
17.39 - 17.46 - 17.57 (только 23, 24, 25, 30 июня, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля)
18.06 - 18.13 - 18.24
18.20 - 18.27 - 18.38
20.14 - 20.21 - 20.32
20.55 - 21.02 - 21.13
21.07 - 21.14 - 21.25
Пермь II - Пермь I - Мотовилиха
06.15 - 06.27 - 06.34
07.15 - 07.27 - 07.32
07.30 - 07.42 - 07.47
07.50 - 08.02 - 08.07
08.40 - 08.52 - 08.57
09.12 - 09.24 - 09.29 (по выходным)
11.13 - 11.25 - 11.30
13.27 - 13.39 - 13.44
14.12 - 14.24 - 14.29
16.40 - 16.52 - 16.58 (кроме 28 июня)
16.43 - 16.55 - 17.01 (только 28 июня)
17.33 - 17.45 - 17.50
18.33 - 18.43 - 18.47 (скоростная, без остановок на Дзержинской и Славянова)
19.33 - 19.45 - 19.51
19.55 - 20.07 - 20.12
20.20 - 20.32 - 20.38
21.40 - 21.52 - 21.57
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