Проверено: самый быстрый путь из Мотовилихи в центр и обратно - на электричках (расписание прилагается)

Свыше двадцати лет прошло со времен предыдущего двухгодичного ремонта ключевого участка главной транспортной артерии Перми - Северной дамбы на улице Уральская. В те дни еще не было дамбы, позже названной Средняя, а на крюк через Южную тратилось по часу, поэтому население как-то сразу предпочло здоровый образ жизни.

Да-да, если кто помнит, тогда пермяки гораздо больше двигались на своих двоих, нежели сейчас. От Цирка до Разгуляя ножками - это был самый популярный маршрут. Велосипеды также стали очень востребованы. А вскоре в массовом сознании горожан закрепилась и простая вполне себе истина, что быстрее всего добраться в центр областной столицы можно на электричке. Тем паче что курсировали они вдоль Камы в конце двадцатого века гораздо чаще, чем в XXI-м столетии.

И вот ремонт Северной дамбы, которую ежесуточно проезжало 2,5 тысячи машин, грянул снова. Как гром среди ясного, хотя вроде бы всех и предупреждали. Что на полтора месяца путь закрывается, и это надо как-то учитывать в своих планах и транспортникам, и автомобилистам, и пешему населению. Но никто, похоже, не поверил. Ведь, по сути, транспортный коллапс в городе начался уже в субботу, притом что поток машин в выходные меньше. А пробки оказались вполне будние - на бульваре Гагарина и улице Макаренко.

Не поверили даже подрядчики, что справятся до 1 августа 2017-го, точнее, те их представители, которые рисовали аншлаг про ремонт с 17.06.2017 по 1.08.2018. Вот и думай теперь: это описка по Фрейду, или так оно в конце концов и будет? С одной стороны, ой - не исключено, с другой - губернаторские же выборы на носу, так что затягивать работы никто попросту не позволит. Вряд ли кому-то из претендентов придет в голову тормозить процесс - они пока все адекватные.

В общем, наступившее бремя ремонта нужно, выдохнув, перенести, а время до осени - пережить. Как говорил один умный и мудрый медик, все само рассосется с Божьей помощью, но с человечьей будет быстрее. Конечно, утром 19 июня скорость транспорта по улице Макаренко не превышала 5 км/ч - у пешехода такая же. А по улице Революции машины тащились к Средней дамбе чуть быстрее - 7 км/ч. Чтобы система вошла в равновесие - нужно несколько дней. И желание горожан ее разгрузить.

Некоторые сетевые фейкометы уже начали веселить пользователей пермского сегмента Рунета предложениями об обмене квартир в Мотовилихе на более западные микрорайоны. Но проще, думается, на полтора-то месяца пересесть, по возможности, на ж/д-транспорт. Он – менее удобный, но точно – более быстрый. А цена – та же: 20 рублей.

Юрий ТОКРАНОВ

Расписание движения электропоездов между станциями Мотовилиха и Пермь II до 1 августа 2017-го (время местное)

Мотовилиха - Пермь I - Пермь II

06.38 - 06.45 - 06.56

07.11 - 07.18 - 07.29

07.57 - 08.04 - 08.15

08.07 - 08.14 - 08.25

09.12 - 09.17 - 09.26 (скоростная, без остановок на Славянова и Дзержинской)

10.09 - 10.16 - 10.27

13.37 - 13.44 - 13.55 (по выходным кроме 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля)

13.40 - 13.47 - 13.58 (по выходным только 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 июля)

13.53 - 14.00 - 14.11 (кроме 20 июня)

14.42 - 14.49 - 15.00 (только 20 июня)

15.14 - 15.21 - 15.32

17.06 - 17.13 - 17.24

17.36 - 17.43 - 17.54 (ежедневно кроме 23, 24, 25, 30 июня, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля)

17.39 - 17.46 - 17.57 (только 23, 24, 25, 30 июня, 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 июля)

18.06 - 18.13 - 18.24

18.20 - 18.27 - 18.38

20.14 - 20.21 - 20.32

20.55 - 21.02 - 21.13

21.07 - 21.14 - 21.25

Пермь II - Пермь I - Мотовилиха

06.15 - 06.27 - 06.34

07.15 - 07.27 - 07.32

07.30 - 07.42 - 07.47

07.50 - 08.02 - 08.07

08.40 - 08.52 - 08.57

09.12 - 09.24 - 09.29 (по выходным)

11.13 - 11.25 - 11.30

13.27 - 13.39 - 13.44

14.12 - 14.24 - 14.29

16.40 - 16.52 - 16.58 (кроме 28 июня)

16.43 - 16.55 - 17.01 (только 28 июня)

17.33 - 17.45 - 17.50

18.33 - 18.43 - 18.47 (скоростная, без остановок на Дзержинской и Славянова)

19.33 - 19.45 - 19.51

19.55 - 20.07 - 20.12

20.20 - 20.32 - 20.38

21.40 - 21.52 - 21.57