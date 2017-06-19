12-летняя из Краснокамска промотала средства Пенсионного фонда

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Понедельник 19 июня 2017 года
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Целое уголовное дело было возбуждено в Краснокамске по факту хищений средств отделения Пенсионного фонда по Пермскому краю, но вор оказался мелким, точнее, мелкой, и судить никого не будут.
Как рассказали собкору «Звезды» в правоохранительных органах, случилось все из-за ошибки в самом пенсионном ведомстве. Его подразделение в Кочевском районе в конце 2016-го перечислило пенсию на счет уже умершей женщины. А затем при проверке обнаружилась недостача.
Но оказалось, что еще при жизни старушка, будучи в гостях в Краснокамске, потеряла sim-карту, к которой были подключены услуга «мобильный банк» и счет, куда поступали деньги. А потом «симку» нашла внучка, вставила в телефон, и о чудо! - на него посыпался безнал. Между тем, ребенок оказался хорошо воспитан и знал, что всякой халявой надо поделиться с ближним, и тогда она не иссякнет.
Поэтому девочка принялась переводить деньги на сотовые номера друзей, знакомых, соседей. И за несколько месяцев помогла им аж на 15 тысяч рублей. В связи с чем следствие-таки усмотрело в действиях школьницы криминальное деяние, квалифицировав ее действия как «преступный умысел и корыстную цель».
Но прокуратура Кочевского района дело закрыла, поскольку растратчиком оказалась малолетняя, за свои поступки не отвечающая. А вот возвращать деньги государству придется: теперь это предстоит сделать ее родителям.
Анастасия ФАДЕЕВА
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