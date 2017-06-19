Для разработки версий пермского авиадвигателя ПД-14 приглашаются зарубежные партнеры

Очередной международный авиационно-космический салон начался во французском Ле Бурже. На Paris Air Show 2017, который будет проходить до 25 июня, в числе прочих разработок АО «ОДК» представлен и базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 - пермская силовая установка для отечественного лайнера МС-21-300.

Как уже сообщала «Звезда», первый и второй этапы испытаний данного авиамотора успешно завершены: они проходили на крыле летающей лаборатории и подтвердили работоспособность ПД-14 в условиях, аналогичных реальным. В этом году работы продолжатся, а в ОДК тем временем предлагают зарубежным компаниям подключаться к созданию уже версий пермского двигателя - для авиалайнеров и транспортных самолетов различных классов.

В частности, сообщают в «Объединенной двигательной корпорации», она готова разрабатывать на базе газогенератора ПД-14 авиамоторы с тягой от 9 до 18 тонн - под конкретные пожелания иностранных заказчиков и для ближне- и среднемагистральных крылатых машин. А для дальнемагистральных широкофюзеляжных лайнеров создается ПД-35 - гражданский двигатель большой тяги.

При этом использование готового газогенератора позволит значительно сократить сроки и удешевить стоимость создания новых двигателей, которые потребуются зарубежным партнерам. Что же касается самого ПД-14, то их ОДК намерена выпускать по 50 штук в год - с последующим увеличением количества по мере необходимости.