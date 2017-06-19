За разглашение интимных тайн пермячки чебоксарец попал на крупный штраф

Третьекурсник одного из чебоксарских техникумов признан местным судом виновным в нарушении тайны переписки и незаконном распространении сведений о частной жизни.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии, 18-летний парень одиннадцать месяцев назад взломал электронную почту своей 33-летней интернет-визави из Перми - связывало их участие в одной из онлайн-игр. А тут юноша решил познакомиться с веб-пассией поближе и скачал с ее емайла несколько интимных видео и фото.

Обнаружив, что стала жертвой хакера, дама тут же поменяла пароль, но тинейджеру это не понравилось, и в отместку он поделился украденными файлами со знакомыми гражданки, с тех пор превратившейся в потерпевшую.

Вычисляли злоумышленника сотрудники отдела «К» ГУ МВД по Пермскому краю, а доказательства собирали в следственном отделе по Калининскому району Чебоксар.

Суд же, изучив все материалы, приговорил ушлого чувашца к штрафу в размере 40 тысяч рублей. В законную силу, впрочем, вердикт пока не вступил.