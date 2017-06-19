Студент ПГНИУ гордится испорченным паспортом - там автограф Роналду

В минувшие выходные СМИ столицы Татарстана обсасывали удачу 21-летнего студента Пермского государственного национального исследовательского университета Никиты См-ва, в паспорте которого на странице «Семейное положение» расписался знаменитый португальский футболист.

Сборная Португалии, приезжавшая в Казань для встречи со сборной Мексики, квартировала в гостинице «Рамада», подходы к которой сразу же оккупировали футбольные фанаты. Чтобы не расстраивать своих российских почитателей, Роналду вышел из отеля ради автограф-сессии, а тут и пермяк Никита основной документ гражданина РФ для подписи подсунул.

«Сегодня женился на Криштиану Роналду», - раззвонил позже об испорченном звездной закорючкой паспорте студент Пермского классического. «Он женился на Роналду», - подхватили татарстанские медиа. Как к этой информации с толерантным подтекстом отнесся сам Криштиану, история умалчивает, хотя он вероятно и не в курсе.

Между тем, и футболист, и его поклонник из крайцентра административное-то правонарушение совершили точно. Умышленное приведение в негодность российского паспорта, да еще и в составе группы, - штрафом поди не отделаются. Впрочем, помнится, и президент страны Владимир Путин как-то в чужом паспорте автограф ставил.

Коллаж из фото со страницы во ВКонтакте