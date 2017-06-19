Футбольный президент против того, чтоб южные команды мерзли в Перми

В воскресенье, 18 июня 2017-го, Российский футбольный союз провел в Санкт-Петербурге внеочередную конференцию, на которой выступал, в том числе, и президент РФС, вице-премьер правительства России Виталий Мутко. При этом спортивный функционер помянул и Пермь.

Столицы Прикамья касались следующие слова высокопоставленного чиновника по поводу опубликованного календаря на сезон 2017-18:

«Мне странно видеть матчи 10 декабря. Если это делать, тогда они должны играться в южной части страны. А так у нас один южный клуб четыре первых тура играет дома. А в конце года – три на выезде – в Перми и так далее. Неужели нельзя включить разум и сделать наоборот?»

Известно, что сам господин Мутко - родом с Кубани, и это объясняет его заботу, чтобы команды из южных регионов не мерзли в декабре на Урале, а приезжали сюда лишь в теплые месяцы. Хотя не значит ли это, что крытый футбольный манеж «Пермь Великая» не откроют и к зиме?

Министр в своих рассуждениях не берет в расчет объект федерального значения, в который вбухано полтора миллиарда рублей. Случайно? Построить манеж должны были еще в декабре 2016-го, хотя случилось это лишь нынче. Но пока ввод откладывался из-за устранения нарушений.

Фото Владимира БИКМАЕВА и ru.thebetting.tips