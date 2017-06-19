Свалка имени Окунева: когда-то его «Добрыня» снесла здесь кинотеатр «Экран»

Как-то на глаза мне попалось объявление в чате о том, что в одно из воскресений мая организуется уборка мусора на охраняемой природной территории местного значения – ландшафте под названием «Черняевский лес». С участием главы края, министра природных ресурсов и депутатов.

Причем даже предусмотрена развлекательная программа с выступлением творческих коллективов, будет организована работа полевой кухни…

Безусловно, Черняевский лес – ландшафт, заслуживающий такого к нему отношения. Но сама собой появилась мысль о другой территории, которую я вынужден вместе с домочадцами в силу обстоятельств, от нас никак не зависящих, лицезреть утром, днём и вечером.

Её к охраняемым, разумеется, не отнесешь. Только что это меняет? Подумаешь! Так, свалка мусора в центре Кировского района. Поросший бурьяном, травой и кустарниками общественный туалет площадью в несколько соток. Экологическая мини-катастрофа местного масштаба…

Как угодно можно назвать, и всё будет верным. Всё будет в точку! Приставку «мини» я употребил исключительно потому, что эпидемическая обстановка пока не пострадала, хотя крысы уже бегают.

Когда-то здесь находился кинотеатр «Экран» – одно из любимейших мест кировчан. Мои детство, отрочество и юность прошли под знаком этого двухзального «Дома кино». С легендарными фильмами, ставшими потом киноклассикой, мы, родившиеся в далёких шестидесятых, знакомились там, в таинственной темноте «красного» и «зеленого» залов.

Занимались в многочисленных кружках, рапортовали съездам партии о своей отличной учёбе. Было ли это в жизни? Глядя сегодня за окно, невольно начинаю сомневаться.

В перестройку и сумятицу лихих девяностых всё изменилось. Сначала многочисленные видеосалоны, появлявшиеся как грибы после дождя, своей запретной до последнего времени продукцией отвлекли зрителя на себя, потом домашняя видеотехника и вовсе опустошила кинозалы.

Вспоминаю свою беседу с одним из руководителей киноиндустрии края, который утверждал, что кинотеатры в спальных районах города в условиях рынка убыточны и обречены на вымирание, как доисторические ящеры, поэтому расстраиваться не стоит, это объективный процесс.

Смотрю на пейзаж за окном и невольно думаю о том, что существительное «вымирание» подходит здесь как никакое другое. Ибо тот грохот, от которого содрогался весь район в далёком 2006 году, многие помнят до сих пор.

Стёрли с лица земли «Экран» – значит, так надо. Территорию огородили, в народе поползли слухи о том, что скоро здесь будет построен не то развлекательный, не то торговый центр. Обязательно будет. Через месяц, к следующей осени, через пару лет…

Однако воз, как говорится, и ныне там, хотя прошло уже одиннадцать лет! Со стороны улицы Маршала Рыбалко и с площади перед филиалом ПНИПУ всё чинно и благородно. А то, что видим ежедневно мы, живущие на улице Александра Невского, даже не знаю, как назвать, – слов не подберу.

Так называемая изнанка жизни. Полчища бездомных собак, обитающих на пустыре, периодически устраивают «перекличку» посреди ночи, нервируя округу. И так – день за днём, год за годом…

А рядом полно детских учреждений. В прямом смысле бок о бок к свалке примыкает гимназия № 6 – одна из лучших в районе! Стайки учеников одна за другой после занятий исчезают в зарослях, появляясь через какое-то время. Спрашивается, что они там делали? Чем не сюжет для мини-триллера?!

Было бы не так обидно, если б мы не знали, как эта территория выглядела раньше. Асфальтированные аллеи, тополя. Пусть небольшой, но такой уютный кинотеатр. Его знали все: «живу у «Экрана», «не доезжая до «Экрана», «между «Экраном» и набережной»…

Кинотеатр был точкой отсчета, яркой достопримечательностью. А что сейчас?

Разумеется, существует официальная информация. Она гласит, что «кинотеатр «Экран» с земельным участком был выкуплен в ходе приватизации, собственник – группа предприятий «Добрыня». Группа планировала строительство торгово-развлекательного центра, но в настоящее время находится в процедуре банкротства».

Комментарии, как говорится, излишни.

Закончу, пожалуй, с того, с чего начал. Вдруг завтра проснусь и услышу (или прочитаю) новость, что в одно из воскресений организуется уборка мусора на охраняемой природной территории местного значения – ландшафте под названием «Кинотеатр «Экран».

Обязательно с участием губернатора, министра и депутатов, с телетрансляцией, развлекательной программой и работой полевой кухни. Почему бы не помечтать?

Алексей МАЛЬЦЕВ

От редактора сайта газеты «Звезда»

Напомним, в 2006 году сеть кинотеатров «Панорама» Александра Флегинского продала кинотеатр «Экран» группе компаний «Добрыня» Константина Окунева. После этого знаковый для Закамска объект был снесен.

07.06.2012 - «Ъ-Прикамье»:

...О том, что на месте бывшего кинотеатра «Экран» по ул. Ласьвинской, 15 будет возведен ТРК, группа компаний «Добрыня» объявила еще в 2006 году. Еще раз об этих планах Константин Окунев вспомнил в кризис. Он обещал, что строительство начнется осенью 2009 года. Планировалось, что в четырехэтажном торгово-развлекательном центре с рабочим названием «Закамск-сити» площадью 16 тыс. кв. м разместятся торговые операторы, фуд-корт, боулинг и несколько кинозалов. Предполагаемый объем инвестиций в строительство оценивался в 500 млн руб...