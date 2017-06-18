Парад лояльностей: в Прикамье началась кампания по выборам губернатора

Нынче в Пермском крае основные политические события состоятся в летний период. И это отличительная особенность текущего политического сезона от прошлогоднего.

Тогда внутрипартийные страсти по праймериз сделали май для элит Пермского края точкой бифуркации, определившей дальнейший ход выборной кампании. Теперь же краевое Законодательное собрание восьмого июня назначило выборы губернатора Пермского края на десятое сентября. Момент опубликования этого решения и стал официальным стартом кампании для потенциальных кандидатов.

ПРЕДОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ОПАСНА

Заявочная кампания уже началась. Времени – с запасом. Задолго до окончания срока выдвижения кандидатов в губернаторы уведомили краевую комиссию четверо: Ирина Филатова (КПРФ), Максим Решетников («Единая Россия»), Андрей Степанов («Патриоты России»), Олег Постников (ЛДПР).

Федеральные аналитики зафиксировали кампанию по выборам губернатора Пермского края как максимально предсказуемую, референдумного типа. Но с небольшой оговоркой, что нельзя исключать «черных лебедей» – форс-мажорных событий, которые способны коренным образом повлиять на дальнейший ход дел.

Такими стали, к примеру, задержание Романа Панова для Виктора Басаргина и трагедия в «Хромой лошади» для Олега Чиркунова.

Но если всё пройдет в плановом режиме, то мы ждем скучную, предсказуемую кампанию, которая станет весьма опасна для власти в перспективе. Почему? Для этого надо рассмотреть объективные, процедурные особенности проведения выборов губернатора в Пермском крае.

Первый момент – это партийное выдвижение. Как известно, в региональном законе самовыдвижение не предусмотрено. Поэтому все кандидаты будут выдвинуты политическими партиями, федеральными или региональными отделениями.

Внутрипартийные праймериз прошли в «Единой России», где конкурировали врио губернатора Максим Решетников и председатель социального комитета краевого парламента Сергей Клепцин.

Этому предсказуемому процессу придал особый колорит скандальный закон о первенцах, но праймериз прошли в закрытом режиме, да и спарринг-партнер подобран для фаворита так, что исключается малейшая интрига.

СПОЙЛЕРЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Второй кандидат, обозначившийся на выборах, – это московский 38-летний адвокат Ирина Филатова, которую на выборы делегировали пермские коммунисты.

Для Пермского края кандидат не новый: в прошлом году она баллотировалась в Государственную думу РФ по одномандатному округу № 61, где набрала чуть больше одиннадцати процентов.

Ирина Анатольевна не коренная москвичка – родом из Новосибирска, окончила Сибирскую академию государственной службы. Среди интересных моментов можно отметить пару высказываний кандидата о том, что у врио губернатора Максима Решетникова и у нее есть общее – сибирские корни.

Где Пермь и где Новосибирск? Как говорится, без комментариев.

Третий кандидат, подавший заявление совсем недавно, – Андрей Степанов, представляющий партию «Патриоты России». На федеральном уровне партия известна своим спойлерством, которое варьируется по ситуации.

То оппонируют справедливороссам (и желтый фирменный флаг патриотов с радугой – это «привет» желтому фирменному стилю эсеров), то коммунистам, ведь лидер партии Геннадий Семигин – в прошлом один из «кошельков» КПРФ, пока не разошелся по своим перспективам с Геннадием Зюгановым.

Сильных отделений по стране у «Патриотов России» насчитываются единицы. И Пермский край здесь не исключение. Главе региона снова подобрали технического кандидата. Почему на эту роль не подошли кандидаты от парламентских партий?

Ответ кроется в прошлогоднем опыте участия в выборах. Есть острая необходимость снизить риски срыва выборов.

У всех свежи воспоминания о прошлогодней кампании в краевое Законодательное собрание, когда, оставшись с кандидатами от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», кандидаты от «Единой России» получили такое количество головной боли из-за возможного срыва выборов, какое им не доставляла непосредственно избирательная кампания.

В ПОИСКАХ ВЫБОРНОЙ ТЕМЫ

17 июня внеочередная конференция регионального отделения ЛДПР приняла решение о выдвижении на выборы губернатора Прикамья лидера пермских либерал-демократов — депутата Законодательного собрания Олега Постникова, избранного по партспискам.

Год назад Олег Сергеевич кроме списочной кампании баллотировался еще и по одномандатному округу № 5, но, как сам признается, кампанией практически не занимался, и поэтому результат в 9 процентов по округу был предсказуем.

Олег Постников, согласно результатам разных социологических опросов, занимает по известности почётное третье место после врио губернатора Максима Решетникова и председателя движения «Выбор» Константина Окунева.

Будущий кандидат принимает участие во всех более-менее значимых мероприятиях – от субботников до совещаний с фермерами.

Попытка оседлать аграрную тему пока не увенчалась успехом, поскольку местным активистам ЛДПР мешают федералы, от которых постоянно приходится получать различные сюрпризы в виде карикатурных инициатив типа заменить нынешний гимн России на «Боже, царя храни» или перейти на юлианский календарь.

Из заметных высказываний Олега Постникова по пермской повестке – публичное осуждение разросшейся сметы на содержание краевого Законодательного собрания. Где всё, по словам депутата, является предметом ревизии и секвестра – от транспорта до расходов на СМИ.

Станет ли тема возросших расходов на содержание чиновников и депутатов основной идеей для будущей выборной кампании Олега Постникова и будет ли иметь политические последствия – большой вопрос.

Хотя тема коррупции и «жирующего» чиновничества могла бы сегодня стать чуть ли не основной содержательной линией выборов губернатора. Причём для любого кандидата, а не только для представителя ЛДПР.

Пока из партийных функционеров больше никто не заявил о своих амбициях. Константин Окунев находится в поиске партийного отделения для выдвижения. Олег Хараськин ведет переговоры.

В БОРЬБЕ ЗА ЯВКУ

Еще одна составляющая, ставящая крест на полноценной конкуренции, – это муниципальный фильтр. Напомним, что для регистрации кандидату необходимо собрать около 234 подписей (плюс не более 5 процентов) депутатов и глав разных муниципальных образований и уровней.

Среди глав муниципальных образований (уровня районов и городских округов) избранных на прямых выборах остались единицы. Они-то и смогут поставить подписи, а для остальных назначенцев и переназначенцев такая возможность исключена.

Ситуация по депутатскому корпусу с точки зрения лояльности местным князькам особым разнообразием не отличается. Хотя периодически происходят праздники непослушания, связанные скорее с наличием конфликтов между районным и поселенческим уровнями.

Сигналы об отдельной ретивости глав уже поступают: Пермский район, Губаха, Юсьвинский район, Чернушинский, Чайковский. Парад лояльности очередному главе региона в разгаре. Но закон суров. Собрать без вмешательства краевой власти подписи для муниципального фильтра нереально.

А если административный ресурс будет помогать, то только с гарантией, что кандидаты от парламентских партий не начнут выкручивать руки и говорить о своем снятии, как это было почти год назад.

Таким образом, на объективные условия неконкурентной кампании накладывается региональная специфика. А состоит она в следующем.

Низкая явка (регион входит в пятерку худших по показателям явки), большой процент испорченных бюллетеней и невысокие рейтинги «Единой России» были сигналами к необходимости смены губернатора. Федеральные аналитики и функционеры это хорошо понимали.

Поэтому смена первого лица региона была позитивно воспринята не только привередливыми пермскими элитами, но и простыми избирателями. Так что выборы для большинства избирателей уже заочно состоялись.

Сподвигнуть их появиться на участках, на бумаге закрепить этот выбор может только реальная конкуренция личностей, о которой сейчас можно только мечтать.

А всё остальное – увеличение времени голосования, отмена открепительных, чистка избирательных списков – это косметические меры, которые могут дать плюсом к явке до трёх-пяти процентов. Прогноз пока один: явка вряд ли выйдет за пределы тридцати процентов.

Таким образом, есть все риски получить губернатора, избранного лишь двадцатью процентами от общего числа избирателей (это при явке в предельные тридцать процентов и рейтинге доверия на уровне шестидесяти процентов).

Впрочем, такие показатели легитимности будут под стать нашему парламенту, за который в среднем по краю пришли проголосовать 35 процентов избирателей.

Людмила ОЗНОБИШИНА,

директор Центра избирательных технологий, политконсультант