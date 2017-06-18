Пермские глисты выползли в лидеры по России

Приятно становиться победителем. Даже если побеждаешь не персонально, а в составе большой общности. Россия выиграла зимнюю Олимпиаду – глядишь, и ты вместе со спортсменами стал немножко сильнее.

Пермский школьник победил в международной олимпиаде по физике – и вслед за ним немножко поднялся и твой интеллект. Однако сегодня хочется поговорить о таких рекордах, которые не только не хотелось бы побивать, – о них говорить даже как-то стыдно.

Пермский край стал лидером по абсолютному числу паразитарных заболеваний. Такой вот туз червовый… Большая часть (85 процентов) приходится на гельминтоз, в просторечии известный как глисты.

О распространении такого рода паразитов писал в своих исторических анекдотах еще Александр Сергеевич Пушкин. Согласно истории, описанной классиком, царь собственноручно лечил от глистов своего арапа, эфиопского царевича, от которого и ведет свою родословную русский поэт.

Однако столетия идут, а проблема остается. Предположим, у Петра Великого при лечении предка «солнца русской поэзии» не было современных медикаментов, но сегодня, когда наука, медицина и гигиена шагнули далеко вперед, вовсе не хочется попадать в позорную статистику, да еще целым краем.

Самое неприятное в данной ситуации то, что человек может даже не подозревать о болезни. Широко распространено заблуждение, что, мол, гельминтозами могут заразиться определенные специфические группы населения, но уж меня-то это точно не коснется.

Действительно, риск заразиться гельминтозом высок в группах, где принято есть сырую или недожаренную рыбу, например, у наших северных соседей – в Республике Коми.

Повышенный риск наблюдается и в районах распространения отарного скотоводства – в той же Коми, а также в южных районах, так как некоторые виды паразитов передаются через собак.

Наконец, особенно часто можно услышать о гельминтозе у детей: с одной стороны, детскому неокрепшему организму труднее справиться с паразитами, с другой – дети часто пренебрегают правилами личной гигиены.

Однако надо помнить, что не только представители групп риска могут заболеть. Так, по статистике той или иной формой гельминтоза заражен каждый третий человек на планете. Может быть, нехитрые правила гигиены, помогающие не заразиться этим недугом, и набили оскомину, однако всё же повторим их еще раз.

Памятуя о том, что начинается огородно-ягодный период, не стоит есть сырые овощи (сюда же относится и зелень!) и немытые ягоды.

При этом следует помнить, что даже на вашем «самом экологически чистом участке» можно заразиться, и ни в коем случае не есть ягоды даже со своей грядки, потому что яйца глистов могут переносить кроты, кошки, крысы и другие мелкие обитатели вашей фазенды.

Рекомендуем по возможности воздержаться от «уличного питания», где не всегда должным образом соблюдаются санитарные нормы. Риску подвержены и любители рвануть с шашлыками на речку: во-первых, источником может стать непрожаренное мясо, во-вторых, заразиться можно купаясь в открытых водоемах.

Впрочем, не надо думать, что отдыхающие в дорогих отелях за границей могут расслабиться: посетители тропических стран зачастую привозят экзотических паразитов.

Однако личными мерами предосторожности проблема, конечно, не исчерпывается.

Стоит задуматься и о более глубоких корнях этого явления. Дело тут не только в немытых руках и не ошпаренных кипятком овощах. Гельминтоз – социальная проблема, показывающая отсутствие системного подхода, в том числе со стороны властей.

Несмотря на то что заболевание в большинстве случаев не грозит тяжелыми последствиями, летальными исходами, как тот же грипп или энцефалит, заражение паразитами вызывает общее снижение тонуса, вялость, депрессию.

В итоге у взрослых снижается работоспособность, а у детей повышается капризность. Хотя, если говорить прямо, не все паразиты так «безобидны». Трематоды вызывают кровоточивость кишечника, что может привести к некрозу кишечника.

Прободение стенок кишечника может стать причиной кишечной непроходимости: на ранней стадии это ослабляет организм, а на поздней – опасно для жизни. Личинки эхинококка пагубно влияют на работу головного мозга, а токсокары поражают органы зрения и слуха.

Паразиты могут негативно воздействовать и на сердечно-сосудистую, и на дыхательную систему.

Именно поэтому гельминтоз приносит, возможно, не такой заметный по сравнению с энцефалитом или вирусными инфекциями, но всё же реальный вред обществу. А причины распространения гельминтов не только в несоблюдении санитарных норм, но и в загрязненности водоемов, а также в неправильных методах мелиорации.

Таким образом, без решительного вмешательства власть предержащих сойти с первых строчек не самого почетного «списка победителей» просто нереально.

Ну а пока краевые власти решают, каким образом справиться с проблемой системно, не будем пренебрегать ни мытьем рук, ни тщательным мытьем овощей, ни другими санитарными нормами.

Виталий ЧАРОВНИКОВ