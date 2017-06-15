На детском аттракционе в березниковском дворе обнаружен висящий труп мужчины

Во вторник, 13 июня 2017-го, в Березниках Пермского края дворник, обслуживающий двор дома №72 по улице Льва Толстого, обнаружил труп молодого человека примерно тридцати лет.

Бвло около шести часов утра, и поначалу коммунальщик решил, что парень просто стоит под «радугой» – металлической полусферой-лестницей на детской площадке. Но, подойдя поближе, выяснил, что тело неизвестного подвешено за одну из верхних перекладин - и он уже не дышит.

Жильцы дома, опрошенные правоохранителями, рассказали, что умерший переехал к ним недавно, переезд отмечал бурно – в течение трёх дней. В ночь накануне смерти с дворовой детской площадки вновь доносились звуки бурного веселья, затем их сменила остервенелая ругань.

По предварительной версии молодой человек покончил жизнь самоубийством, хотя не исключена и насильственная смерть, сообщили корреспонденту «Звезды» полицейские. Между прочим, рядом с местом трагедии - Ясельный переулок, где сразу шесть детских садов.

Наталья МАЛЬЦЕВА