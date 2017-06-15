На детском аттракционе в березниковском дворе обнаружен висящий труп мужчины

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Четверг 15 июня 2017 года
Во вторник, 13 июня 2017-го, в Березниках Пермского края дворник, обслуживающий двор дома №72 по улице Льва Толстого, обнаружил труп молодого человека примерно тридцати лет.
Бвло около шести часов утра, и поначалу коммунальщик решил, что парень просто стоит под «радугой» – металлической полусферой-лестницей на детской площадке. Но, подойдя поближе, выяснил, что тело неизвестного подвешено за одну из верхних перекладин - и он уже не дышит.
Жильцы дома, опрошенные правоохранителями, рассказали, что умерший переехал к ним недавно, переезд отмечал бурно – в течение трёх дней. В ночь накануне смерти с дворовой детской площадки вновь доносились звуки бурного веселья, затем их сменила остервенелая ругань.
По предварительной версии молодой человек покончил жизнь самоубийством, хотя не исключена и насильственная смерть, сообщили корреспонденту «Звезды» полицейские. Между прочим, рядом с местом трагедии - Ясельный переулок, где сразу шесть детских садов.
Наталья МАЛЬЦЕВА
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