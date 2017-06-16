Срочно. Электроэнергия в Пермском крае пропала из-за аварии на Пермской ГРЭС в Добрянке

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Пятница 16 июня 2017 года
Энергетики «МРСК Урала» приняли активное участие в восстановлении электроснабжения, нарушенного в Пермско-Закамском узле из-за сбоя в работе объекта генерации.
Как сообщает пресс-служба «Пермэнерго», сегодня в Пермско-Закамском узле произошло масштабное отключение энергоснабжения. Объем отключенной нагрузки составил более 370 МВт. Сбой в работе оборудования произошел на Пермской ГРЭС (обособленное подразделение АО «Интер РАО - Электрогенерация»).
В результате инцидента в зону технологического нарушения попали электросетевые объекты филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» в Свердловском, Ленинском, Мотовилихинском районах Перми и части Пермского района. Кроме того, как уже писала «Звезда», сама Добрянка, где ГРЭС, с Полезной также остались без света.
Специалисты пермского филиала ОАО «МРСК Урала» (входит в группу компаний «Россети») активно подключились к работе по восстановлению электроснабжения потребителей. Большая часть объектов была запитана системами автоматики.
Оставшаяся часть обесточенных потребителей включается по телеуправлению и дежурными оперативными бригадами филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».
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