Во время прямой линии Путина часть Прикамья осталась без электричества - Добрянка, Полазна и половина Перми

В четверг, 15 июня 2017-го, произошло отключение электроэнергии в части города Перми - в Свердловском и Дзержинском районах, частично в Орджоникидзевском и Мотовилихе, в Закамске, в Добрянке и в половине кварталов Полазны. Добрянские электрики не смогли сразу установить причину аварии.

Поскольку отключение электричества произошло во время прямой линии с Путиным, то некоторые жители Добрянки, которая пострадала особенно сильно, даже предположили диверсию. В значительной части Добрянки после отключения света перестали работать водоснабжение и канализация.

Некоторые добрянцы пишут в Интернете, что, возможно, произошла крупная авария на подстанции «Городская», которая могла оставить без света не только саму Добрянку, но и часть пермяков. Однако, поскольку отключение электричества коснулось также Перми, другие высказывают предположение, что на самом деле произошла авария на подстанции «Владимирская», которая питает энергией Пермский край.

Мы позвонили в ОАО «Добрянские городские коммунальные электрические сети», но даже через полтора часа после отключения света там не смогли объяснить, что произошло.

- Скорее всего какие-то системные сбои в системе «МРСК Урала», - ответил главный инженер Добрянских электросетей Владимир Шаламов. – Мы здесь пока ждём, когда они подадут электричество.

По словам Владимира Шаламова, скорее всего электроснабжение большей части потребителей будет восстановлено в течении дня. Но поскольку точная причина аварии пока не названа, то уверенности в этом у энергетиков не было.

Юрий СОФОНОВ, фото из ресурсов Сети