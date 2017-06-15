На Вышке-2 построят пирамиду и водоем, но купаться в нем не дадут

Итоги запроса котировок на разработку проектно-сметной документации для строительства пожарного водоема в микрорайоне Вышка-2 должны быть подведены на этой неделе пермским муниципальным учреждением «Управление технического заказчика».

Стартовая максимальная цена тендера невелика - 205,5 тысячи рублей, но для микрорайона и окрестных территорий Мотовилихи данный объект нужен безусловно. А появится он на улице 6-я Новгородская: на площади в 100 квадратных метров создадут резервуар под 100 кубометров жидкости.

Купаться, впрочем, в нем будет невозможно: по техническому заданию водоем будет представлять собой стальную цистерну, зарытую в землю и закрывающуюся люком. Над ним установят деревянную пирамиду с метровыми гранями, а территорию объекта огородят металлическим заборчиком.

Проект и смету подрядчику предстоит разработать в течение 90 дней с момента подписания государственного контракта, а само рытье котлована под емкость начнется не ранее конца текущего года.