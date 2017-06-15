О пожизненно избранных Пермского края

На прошлой неделе в рамках пленарного заседания краевого Законодательного собрания депутаты слушали доклад «О состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований в Пермском крае в 2016 году».

Эти доклады они слушают каждый год, на протяжении десяти с лишним лет, в исполнении одного и того же человека – председателя Совета муниципальных образований Пермского края и главы Пермского района Александра Кузнецова. Что стало символом полной несменяемости местных элит и формирования муниципальной геронтократии в системе местного самоуправления Прикамья.

Выступление Александра Кузнецова можно было и не слушать, поскольку его доклад с таблицами и графиками аж на 117 страницах поступил в парламент задолго до пленарного заседания и его можно было за те пару недель изучить вдоль и поперёк.

Узнать, как Совет муниципальных образований конструктивно сотрудничает с региональным правительством, как муниципалитеты активно участвуют во всевозможных краевых проектах, как они строятся и развиваются и даже как идёт сотрудничество Совета муниципальных образований с Республикой Крым.

Есть в докладе и традиционные стенания, что необходимо более справедливо перераспределять налоговые доходы, финансировать в полной мере переданные государственные полномочия.

Есть актуальные просьбы: разрешить проведение референдумов по самообложению в границах населённых пунктов сельских поселений и отдельных микрорайонов городских поселений и городских округов, перенести срок уплаты местных налогов с 1 декабря на 1 октября.

В общем, в докладе есть всё, но нет самого главного – в нём нет людей, нет связи местного само­управления с населением. Как бы местная власть отдельно, а население отдельно.

И как они взаимодействуют – непонятно.

Подобные доклады – «без народа» – были все последние годы. Но у этого доклада есть одна особенность. Среди 117 страниц затесался всего один абзац, который имеет прямое отношение к населению:

«В то же время, по мнению Совета муниципальных образований Пермского края, избрание главы муниципального образования представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, является наиболее предпочтительной моделью. Прямые муниципальные выборы увеличивают риск прихода к власти случайных, неподготовленных либо конфликтных людей, что может губительно сказаться на всей системе управления территорией».

Теперь и в документах Совета муниципальных образований Пермского края зафиксировано, что доверять населению Прикамья столь важный вопрос, как избрание главы территории, нельзя. Ибо обязательно выберут не того. Но и та модель, которую Совет рекомендует, тоже плохо работает.

Именно поэтому на прошедшем пленарном заседании депутат Александр Григоренко задал докладчику тот вопрос, который уже не первый день обсуждается во властных кулуарах.

– В Пермском крае ситуация сложилась так, что народ не может выбирать глав и, соответственно, главы не пользуются доверием населения, – говорил Александр Викторович. – Не кажется ли вам, что нужно вернуться к вопросу о выборности глав районов и городских округов? Тем более что Лысьва, Гайны и Краснокамск показали неэффективность системы назначения глав муниципалитетов…

Докладчик Александр Кузнецов, разумеется, был в курсе, что во всех этих территориях конкурсы не состоялись из-за разногласий внутри комиссий. Ведь у губернаторской части комиссий было своё представление, кто должен быть главой, а у местного депутатского корпуса – своё.

В результате – срывы конкурсов, безвластие в территориях и уход на новый конкурс. Однако Александр Павлович всегда умел делать хорошую мину при плохой игре.

– Я не считаю, что в Пермском крае нет системы выборности, – отвечал он. – Депутаты – представители населения. Жители доверили им право представлять свои интересы. Они выборщики, профессионалы, а не с улицы пришли. Этот механизм выбора глав на сегодня является оптимальным. А примеры тех территорий, которые вы привели, – так бывает. В сегодняшней ситуации экономических вызовов формат конкурсной основы и возможности участия появляется не только у человека с большим кошельком, но и у профессионала, не имеющего ресурса, а имеющего программу. При этом шанс у профессионала намного выше, чем на прямых выборах…

Депутаты спорить с муниципальным старожилом не стали. Потому что нет смысла пытаться опровергать классическую демагогию. Мол, народ избрал самых лучших людей в депутаты, а они выбрали главу. И поэтому это тоже типа выборы.

Но народные избранники в большинстве своём юридически грамотные люди и прекрасно понимают, что никаких выборщиков в муниципалитетах нет, народ своё право избирать глав никому не делегировал. Ни депутатам, ни губернатору, ни президенту.

И отбирать у населения это право под любыми благовидными предлогами – это дурной тон, связанный с боязнью потерять управляемость территорий, с боязнью своего народа.

Почему муниципальный старожил Александр Кузнецов выступает за квазивыборы и так боится настоящих прямых выборов – понятно. Ведь нынешняя система позволяет лояльному краевым властям главе сидеть в кресле руководителя муниципалитета, грубо говоря, пока не вынесут вперёд ногами. И быть абсолютно безнаказанным.

Система уже наплодила «новых брежневых» и в Пермском районе, и в Сивинском, и в Октябрьском, и во многих других. И самое интересное, что все эти апологеты муниципальной геронтократии и сторонники назначения глав когда-то сами зашли в политику через прямые выборы, вопреки воле регионального руководства, сместив в конкурентной борьбе действующих глав.

Зашли. Стали лояльными и пожизненными, после чего захлопнули за собой калитку. Разве не так?! Ну кем бы сейчас был животновод Александр Кузнецов, если бы в конце 90-х годов не было прямых выборов главы Пермского района?

Кем бы он был, если бы в тот период губернатор Геннадий Игумнов пошёл навстречу руководству «Пермптицепрома» и действующей районной власти, дав добро на «зачистку» оппозиционного кандидата Кузнецова?

На каких бы фермах Александр Павлович сегодня месил навоз, если его родной совхоз «Верхнемуллинский» давно развалился? Сидел бы дома без работы и кормился с огорода, как многие его коллеги? Или бы глушил водку, проклиная Ельцина и Чубайса за загубленный агропром?

Евгений ПЛОТНИКОВ