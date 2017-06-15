Чусовой превратят в «морковку» для иностранцев - чтоб облизывались и стремились

На последнем пленарном заседании краевого ЗС наконец-то из уст Максима Решетникова прозвучало главное – как будет развиваться экономика Прикамья в ближайшее время.

И хотя экономическая часть его доклада «О приоритетных направлениях деятельности правительства Пермского края» была весьма сжатой, по ней видно, что новая команда по крайней мере активно ищет новые ниши развития для краевой экономики.

Причём некоторые варианты появились совсем недавно и осваиваются буквально на ходу. Иначе не объяснить, откуда в докладе губернатора появились сразу два новых кластера, которые краевое правительство намерено создать в ближайшем будущем: «Сельскохозяйственное машиностроение» и «Композиты Прикамья».

С машиностроением для села более-менее понятно: эта идея нарождалась вместе с развитием отечественного АПК и получила дополнительный импульс на последних экономических форумах, в которых принимала участие делегация Пермского края.

Встречи с германскими промышленниками на прошедшем в начале июня Петербургском экономическом форуме вылились в участие крупных производителей сельхозтехники из Германии в открывшейся сегодня пермской выставке «АгроМаш-2017: локализация производства в России».

О возможных инвестициях и планах по открытию новых производств станет известно только в пятницу, когда будут выступать немцы, но одни только названия фирм – «Клаас», «Вейдеманн» – говорят о многом.

В Пермском крае якорным предприятием будущего кластера будет выступать, по всей видимости, Краснокамский ремонтно-механический завод, а «морковкой» для иностранцев станет территория опережающего развития в моногороде Чусовом, продавать льготные возможности которого, по словам Максима Решетникова, нам надо учиться.

В планах краевой администрации создать такие же зоны в Красновишерске, Нытве, посёлке Юго-Камском, возможно – в Кизеле, но эти планы ограничивает нехватка квалифицированных кадров в районах.

В целом перспективы роста кластера сельхозмашиностроения вполне понятны и идеально укладываются в современные тренды развития АПК и импортозамещения. По словам главы региона, в агропромышленной сфере ситуация сейчас гораздо лучше по сравнению с той, что была всего семь-восемь лет назад.

– На селе есть хозяин. Село само в себя верит, туда можно вкладывать, – заявил Максим Решетников. Кроме того, он считает, что необходимо вовлекать в оборот пустующие федеральные земли сельскохозяйственного назначения.

А движущей силой кластера сельхозмашиностроения, его неформальным «паровозом» вполне очевидно выступает директор Краснокамского РМЗ Дмитрий Теплов, во времена Олега Чиркунова почти год успевший поработать министром промышленности всего края.

Кстати, Максим Решетников был главой администрации Чиркунова в том же 2009 году, но это, разумеется, просто совпадение. Зато с другим кластером, «Композиты Прикамья», совершенно ничего не понятно. Кроме названия, разумеется.

Впрочем, по словам директора Прикамского центра стратегического планирования Александра Рассошных, даже из названия можно сделать определённые выводы, потому что кроме НПО «Искра» никто так целенаправленно композитами в Пермском крае не занимался.

В связке с предприятием раньше действовал Уральский НИИ композиционных материалов, впоследствии преобразованный в ОАО «УНИИКМ», в 2012 году влившееся в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение».

В связи с чем информация о разработках пермских специалистов в области композиционных материалов по понятным причинам особо не афишируется, хотя номенклатура известна – это сопловые насадки, антенны и баллоны высокого давления из углепластика.

Также можно предположить, что прошедшее недавно в Перми заседание совета по промышленной политике Приволжского федерального округа с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, начавшееся с осмотра производственных площадок завода «Машиностроитель», того же НИИ композиционных материалов и НПО «Искра», фактически очертило контуры будущего кластера «Композиты Прикамья», хотя о его перспективах говорить пока рано.

Кроме того, не стоит забывать, что композиционные материалы широко применяются в производстве пермского двигателя ПД-14 – об этом не раз говорил генеральный конструктор «Авиадвигателя» Александр Иноземцев. Но это уже совершенно другой, авиадвигателестроительный кластер в экономике нашего региона, в особой поддержке не нуждающийся, – на него и так вся страна смотрит.

В остальном экономический блок программы Максима Решетникова носил вполне традиционный характер, включающий в себя ритуальный реверанс в сторону крупных нефтяных и химических предприятий, составляющих основу экономики края.

– Наши приоритеты – добыча и переработка нефти, – заявил глава региона. Также он не забыл и оборонку, ставшую третьей опорой экономики края. По мнению и. о. губернатора, основная поддержка, которую может оказать власть промышленникам, – это обеспечение спроса.

Нет, разумеется, не поиск заказчиков в чистом виде, а помощь в обеспечении федеральных заказов (главное, чтобы они оплачивались, отметил Максим Решетников). Глава региона также подчеркнул, что важно, чтобы каждый рубль внутри края совершал максимальное количество оборотов, поэтому нужно «сводить» предприятия вместе для налаживания контактов.

В целом, как обещал и. о. губернатора, за четыре следующих года инвестиции в индустриальное развитие Пермского края составят около 1,5 триллиона рублей, что в полтора раза больше, чем за предыдущие пять лет. Уже в 2017 году будут созданы семь новых производств, а до 2019 года появятся 10 тысяч новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест.

Не забыл глава региона и «цифровую экономику», которой «заболел» Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.

– У нас есть IT-сфера, есть те, кто производит оборудование, есть образование. Мы можем обеспечить много высококвалифицированных рабочих мест, – пообещал Максим Решетников.

По его словам, «для Пермского края это шанс. У нас с советских лет были телекоммуникационные предприятия». И хотя ни слова об уже самоорганизовавшемся пермском ИКМ-кластере сказано не было, по сравнению с полным молчанием на эту тему при двух предыдущих губернаторах это уже прогресс.

Кстати, сами пермские информационщики о себе говорят, что выйдут на уровень попадания в краевые правительственные документы к осени этого года, так что процесс идёт.

Ну и чисто на слух молодой и. о. губернатора радовал молодёжь современным сленгом и образными сравнениями, говоря о том, что не должно быть «асфальтового безмолвия», и о том, что «когда движухи не хватает – народ начинает уезжать».

Все, кто мечтает о «Белых ночах – 2», тут же приободрились, а некоторым даже привиделся призрак «Движения» в Хохловке. И хотя это уже не экономические мероприятия, свою долю в общий тренд на гибкость и обновление они добавили.

Как заявил сам Максим Решетников, раньше он был либералом, а теперь стал прагматиком. Можно ли обозначить его экономическую программу как «либеральный прагматизм» или «прагматичный либерализм» – это уж вы решайте сами.

Алексей КЛОЧИХИН, фото Владимира БИКМАЕВА