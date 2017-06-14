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Пермская краевая газета

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Среда 14 июня 2017 года

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На Кубани большегруз раздавил пермяка, но шофер не виноват - видео с трассы это подтверждает

21:38  14.06.17 Дикость

На одном из краснодарских аккаунтов социальной сети Instagram появилось ошеломляющее видео (см. ссылку), на котором идущий вдоль трассы в станице Тамань мужчина ласточкой ныряет под движущийся большегруз и гибнет - дорожная камера все исправно записала.

По данным кубанской прессы, совершил сей жуткий поступок 32-летний житель Пермского края. Во вторник 13 июня днем он вполне бодро шел по тротуару и, как только встречная фура Renault приблизилась, прыгнул в пространство между передней и задней осями.

Шофер 28-летнего возраста остановил машину сразу, по мобильному телефону вызвал на место наезда сотрудников Госавтоинспекции и «скорую помощь», но спасать уже было некого. Причем причины, по которым прикамец сделал то, что сделал, не ясны до сих пор.

Некоторые эксперты «Звезды», посмотрев ролик, увидели на кадрах попытку выполнить киношный трюк: успеть невредимым проскочить между колесами и прижаться к дороге. Но каскадеры готовятся к работе, выверяя все до миллиметра и до долей секунды.

А фатальный нырок в Тамани был совершен явным дилетантом. Возможно, просто проигравшимся в карты. И тогда выбор для трюка как раз данного участка дороги не случаен - ведь происходящее на нем фиксируется на камеру видеонаблюдения.

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