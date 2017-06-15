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Пермская краевая газета

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Неправильное наследство: жителю КУБа деньги покойного отца вышли боком

17:53  14.06.17 Ну и ну!



Житель Кизела через шесть месяцев после смерти отца снял с его книжки 73,7 тысячи рублей.

Мужчина и не предполагал, что эта сумма на счету образовалась по недосмотру сотрудников регионального отделения Фонда социального страхования. Те же, обнаружив, что деньги были перечислены неправильно, взыскали их с гражданина через суд.

Умерший полгода назад отец получал ежемесячную страховую денежную выплату за профессио­нальное заболевание в размере 9771 рубль в месяц. 

В 90-е годы он работал машинистом электровоза и горнорабочим шахты «Кос­пашская», где успел серьёзно подорвать своё здоровье. В 2007 году медицинская комиссия признала, что в результате он утратил трудоспособность на 30 процентов. 

Сотрудники Фонда социального страхования не получили вовремя информацию о его смерти и продолжали регулярно перечислять пособие на счёт в банке. 

Не исключено, что так бы продолжалось и дальше, если бы наследник не закрыл через полгода отцовский счёт. 

Узнав о смерти мужчины, сотрудники фонда обратились к наследнику с просьбой вернуть полученное за полгода. Но тот или не захотел это сделать, или уже потратил все деньги на собственные нужды. 

Пришлось взыскивать их через суд, который недавно удовлетворил иск к незадачливому наследнику. Теперь взысканием с него этих средств, а также судебных издержек займутся приставы.

Юрий СОФОНОВ

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