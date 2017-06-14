Проблема сноса домов в зоне нефтепроводов вышла на федеральный уровень

Проблема дач и частных домов, оказавшихся под угрозой сноса из-за близости нефте- и газопроводов, которая остро стоит в Пермском крае, вышла на федеральный уровень.

Напомним, в Пермском крае судебные споры с владельцами газо- и нефтепроводов возникли у собственников земли в Добрянском районе (деревня Адищево), Краснокамском районе (деревня Н. Ивановка, деревня Кормильцы), Пермском районе (деревня Болгары, СНТ «Ерепеты»), Бардымском районе и в городе Перми (Орджоникидзевский, Индустриальный, Мотовилихинский, Свердловский районы, Архиерейка).

Начиная с 2014 года суды начали вставать на сторону владельцев труб, удовлетворяя их требования о сносе строений рядом с трубопроводами, независимо от того, когда они там появились, и даже в случаях, если дома построены задолго до изменений в законодательстве, вводящих ограничения на строительство в охранных границах газовых и нефтяных магистралей.

При этом в большинстве случаев дома возводились на законных основаниях, на земле, по документам не имеющей никаких обременений, со всеми необходимыми разрешениями.

Всего в охранные зоны трубопроводов в Пермском крае попало около 3 000 участков, под угрозой сноса 400 строений, более 100 из которых – жилые дома. По многим из них уже имеются судебные решения о сносе.

4 мая 2017 года при участии главы города Перми Дмитрия Самойлова проблему удалось заморозить до конца 2017 года – городские власти договорились с нефтяниками не передавать исполнительные листы на снос домов до нахождения путей решения проблемы на федеральном уровне.

На прошлой неделе эту проблему начали предметно обсуждать на заседании фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. Депутат Дмитрий Скриванов, представляющий в Госдуме интересы Пермского края, задал министру энергетики РФ Александру Новаку вопрос о том, как министерство будет решать эту проблему в досудебном порядке.

В ходе личного приема в Региональной общественной приемной «Единая Россия» в Пермском крае в адрес Дмитрия Скриванова обратились Жители СНТ «Ерепеты», чьи дома оказались под угрозой сноса из-за проложенной поблизости газовой трубы. Людям выделили землю там еще 30 лет назад ― к тому времени трубопроводу было уже 20 лет, и никаких ограничений на строительство не было.

Из-за решений судов сегодня домов могут лишиться около 250 человек, большинство ― пенсионеры. Для многих из них — это единственное жилье.

Депутат напомнил главе Минэнерго, что департаментам министерства даны поручения разработать документы, направленных на совершенствование правового регулирования установления охранных зон магистральных трубопроводов.

Однако министерство до сих пор не сформировало внятную позицию по этому вопросу. Поэтому, как стало известно «Звезде», фракцией «Единая Россия» принято решение поднять вопрос на уровень выше – он будет адресован Председателю Правительства РФ.

Отметим, что проблему сноса дачных и жилых построек на земельных участках, попавших в охранную зону трубопроводов, уже прокомментировал Президент России Владимир Путин. 7 июня телекомпания ТВЦ в своем репортаже привела следующую позицию Президента: «Люди не должны страдать, конечно, если меняются какие-то нормативы».