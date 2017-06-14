Жительницу Юсьвы неделю мурыжили в райбольнице без лечения

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Среда 14 июня 2017 года
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Юсьвенской районной прокуратуре Пермского края пришлось решать проблемы пациентки гинекологического отделения, которая в дневном стационаре районной больницы даже на седьмые сутки не смогла получить лечение - необходимый гражданке препарат «дюфастон» бесплатно не предоставлялся.
Возмущенная женщина обратилась с завялением в надзорный орган, и проведенная проверка выявила серьезные нарушения в сфере исполнения законодательства об охране здоровья и медицинской помощи. Примечательно, что нужное лекарство нашлось в ГБУЗ «Юсьвинская РБ» уже при проведении контрольных мероприятий.
При этом выяснилось, что аналогичному ущемлению конституционных прав подвергались в учреждении здравоохранения и больные по профилям «терапия» и «неврология». И в этих случаях после вмешательства «ока государева» бесплатные медикаменты также чудесным образом обнаружились.
В итоге, все нарушения были оперативно устранены в полном объеме. А заместитель главного врача по лечебным вопросам и главная медицинская сестра теперь привлечены к дисциплинарной ответственности.
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