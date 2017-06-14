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Пермская краевая газета

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Начинающий наркоторговец вел себя нервно и выдал себя, припустив от бойцов спецмотобата

14:31  14.06.17 Криминал

В субботу, 10 июня 2017-го патрульным специального моторизованного батальона Росгвардии пришлось отлавливать по переулкам в центре Перми наркоторговца, явно вступившего на сей преступный путь впервые.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе пермского управления войск Национальной гвардии, на улице Петропавловская напротив эспланады наряд в составе старшего сержанта Антона Васильева и рядовых Ильсура Юсупова и Дмитрия Левчогова заметил сильно нервного парня, озиравшегося по сторонам и то входящего в подъезд дома, то покидавшего его.

Когда же военнослужащие попросили у неизвестного документы, удостоверяющие личность, тот сорвался окончательно и припустил от росгвардейцев по улице, попытавшись скрыться. Рядовые отправились за беглецом в погоню, а старший сержант доложил о происходящем в спецмотобат, после чего к поимке подключились бойцы с соседних маршрутов.

В результате, молодой человек был задержан и препровожден для принятия процессуального решения в отдел полиции по Ленинскому району Перми. Там выяснилось, что гражданину 21 год, ранее он состоял на учете как наркоман, но теперь сменил ипостась: в кармане у него обнаружились расфасованные и готовые к продаже 7 граммов гашиша.

В подъезде же, судя по всему, начинающий драгдилер искал и не мог найти закладку и, вероятно, именно с гашишем. Впрочем, это будет устанавливать следствие: пока инцидент проверяется, но возбуждение дела вполне ожидаемо, как и реальный срок.

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