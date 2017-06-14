Нам бы, нам бы, нам бы - дамбу, дамбу, дамбу: с 17 июня пермякам перекрывают важную транспортную артерию

В связи с капремонтом на участке улицы Уральская от Пермской до Крупской с 17 июня 2017-го до 1 августа будет закрыто движение всех видов транспорта, а трамвайно-троллейбусное - до 1 сентября. В связи с этим меняются маршрутные схемы.

В частности, автобусы №32 и №77 от остановки «Цирк» будут следовать так: улица Крупской - бульвар Гагарина - улица Революции - улица Николая Островского - улица Луначарского (Екатерининской - в зависимости от направления) - Комсомольский проспект - улица Пушкина - Рынок.

Автобусный маршрут №68 от остановки «Улица Дружбы» пойдет по бульвару Гагарина, затем по улицам Революции, Николая Островского, Луначарского, Екатерининской и далее по маршруту.

Движение трамваев в Мотовилихинском районе пока прекращается. Маршруты №6 (от остановки «ОАО Велта»), №7 (от остановки «Станция Пермь II»), №8 (от остановки «Станция Бахаревка») и №11 (от остановки «Станция Осенцы») будут следовать до остановки «Разгуляй».

Трамвайный маршрут №4 и троллейбусный маршрут №13 также временно закрываются. Троллейбусный маршрут №10 в обоих направлениях будет следовать от микрорайона Парковый до площади Дружбы через остановки «Гознак», «Центральный рынок», «Комсомольская площадь» и «Авторадио».

В связи с временным закрытием трамвайных маршрутов для удобства жителей Мотовилихинского района будут изменены автобусные маршруты №26 (микрорайон Центральная усадьба – улица Ушинского) и №75 (микрорайон Соболи – микрорайон Костарево). Так, автобусный маршрут №26 будет перенаправлен по улицам Лифанова, Анри Барбюса, Ивановская и Ким.

Автобусный маршрут №75 будет продлен от микрорайона Костарево до площади Восстания. Также в целях синхронизации расписаний будет скорректировано время отправлений рейсов остальных маршрутов общественного транспорта.

Интервалы движения при этом сохранятся. Подробное расписание можно будет посмотреть на сайте www.map.gortransperm.ru, а также получить информацию по «горячей линии» для пассажиров по телефону 250-25-50.

Автомобилисты для объезда смогут воспользоваться Средней и Южной дамбами.

Отделение пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю