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Пермская краевая газета

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Житель Прикамья погиб от ножевых ударов собутыльников, укравших у него дедовы награды особой ценности

10:46  14.06.17 Криминал

После утверждения обвинительного заключения будет направлено в Кунгурский городской суд уголовное дело, фигуранты которого подозреваются в жестоком убийстве своего 61-летнего знакомого и краже у него государственные награды особой исторической ценности.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, ордена получил за подвиги в годы Великой Отечественной войны дед погибшего, а внук имел неосторожность похвастаться ими перед собутыльниками. В результате, 20 февраля 2017-го 20-летний житель деревни Болотово и 45-летний кунгуряк, будучи в гостях у будущей жертвы, закололи и ограбили хозяина квартиры.

По данным следствия, когда тот опьянел, злоумышленники напали на него и поочередно нанесли одним и тем же ножом множественные колото-резаные ранения, часть из которых оказалась смертельной. А затем убийцы забрали награды и некоторое другое имущество гражданина и покинули место преступления. Материалы о нем составили шесть томов уголовного дела.

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