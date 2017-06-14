Строгановскую премию получили филолог, топ-менеджер, космонавт, летчик, балерина и отец робота

В субботу, 10 июня 2017-го, в Органном зале краевой филармонии состоялась XII ежегодная церемония чествования лауреатов Строгановской премии.

Две женщины и четверо мужчин победили на сей раз в голосовании за номинантов: среди награжденных - как уже убеленные сединами люди, так и молодежь. К примеру, Надежда Павлова и Алексей Южаков буквально совершили мировые прорывы - каждый в своей сфере.

Первая - балерина, в 2016 году ставшая мировой оперной сенсацией и мегазвездой, исполнив роль Виолетты в «Травиате» Верди. Спектакль поставили на сцене Пермского академического театра оперы и балета имени Чайковского Роберт Уилсон и Теодор Курентзис. «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» - так называется номинация, в которой победила Надежда, и пермяки отдали ей больше всего голосов.

А председатель совета директоров компании Promobot и один из создателей этих роботов, в очередь за которыми сейчас стоят крупнейшие выставочные площадки планеты и саудовские нефтяные шейхи, оценил траекторию своего успеха просто как достойную. Но отметил, что два года назад промоботы были стартапом, нынче же их хотят собирать серийно в Китае и Чехии. И награда заслужена - «За выдающиеся достижения в науке и технике».

Кроме молодых триумфаторов лауреатами Строгановской премии в 2017 году стали летчик-космонавт СССР и дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных («За Честь и Достоинство»), летчик-спортсмен, президент региональной федерации самолетного спорта, двукратный чемпион мира Владимир Котельников («За выдающиеся достижения в спорте»), глава ОАО «Метафракс» Владимир Даут («За выдающиеся достижения в экономике и управлении»).

Наконец, в номинации «За выдающиеся достижения в общественной деятельности» лучшей была признана кандидат филологических наук, автор и редактор мемуаров ученых госуниверситета и трудов изданных к 100-летнему юбилею старейшего на Урале вуза Нина Васильева. Как и остальные пятеро победителей, она удостоилась статуэтки Аники Строганова, родоначальника династии, нагрудного знака и премиальной суммы.

Всего за 12 лет у премии уже восемьдесят лауреатов. До прошлого года церемонии проходили в столице - в московском «Пермском землячестве», и в подготовительных процедурах не раз участвовал нынешний глава края Максим Решетников, о чем он не преминул рассказать в субботу: «Знаю, насколько тщательно комиссия подходит к отбору лауреатов, насколько серьезно все взвешивается - ведь из многих достойных надо выбрать одного».

Вообще, зал, можно сказать, пестрил vip-персонами, что и понятно, учитывая статус мероприятия. Для чествования триумфаторов XII церемонии прибыли председатель правления «Пермского землячества» Андрей Кузяев, депутаты Государственной Думы Дмитрий Скриванов, Игорь Шубин и многие другие представители власти, бизнеса и общественности. Консолидация элит была, что называется, налицо.

Скриншоты сюжетов телеканалов ВЕТТА и Урал-ИнформТВ, фотографии Михаил ЧЕПКАСОВ