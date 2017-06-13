Прикамский подросток проломил крышу и приделал ноги женским сапогам

На краже женских сапог попался утром Дня России 17-летний житель Чусового, причем для проникновения за добычей тинейджер проломил крышу торговой точки.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе управления Росгвардии по Пермскому краю, тревожный сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны в 06:35 воскресенья - из магазина одежды, что на улице Свердлова. Наряд группы задержания в составе старшего сержанта Максима Исаева и сержанта Никиты Белопольских прибыл на место буквально через пять минут.

И аккурат вовремя: подозреваемый в этот момент только покидал павильон через дыру в кровле, которая до этого послужила входом. Похищенное юноша держал в руках, так что, спустившись вниз, тут же был задержан правоохранителями с поличным.

В сказку, что сапоги парень стащил для мамы к празднику, росгвардейцы не поверили, а доставили молодого человека в полицию для оформления и принятия процессуального решения. Оказалось, новая судимость будет для чусовлянина уже третьей.