В кунгурском дворе найдены новенькие мины

Жутковатую находку сделал 10 июня 2017-го один из жителей частного сектора по улице Красная в Кунгуре.

По данным местного интернет-портала kungur59.ru, во дворе дома в полиэтиленовом пакете-маечке лежали три зелененькие, веселенького цвета мины. Естественно, мужчина сообщил об обнаружении столько опасного «подкидыша» в полицию.

Впрочем, когда на место прибыли специалисты, они выяснили, что предметы хоть и являются противопехотными минами, но учебные и по сути безопасные - если не стучать ими по голове. Сейчас правоохранители выясняют, откуда добро.

Фото kungur59.ru