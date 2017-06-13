В кунгурском дворе найдены новенькие мины

Оханские цапли гнездятся в кронах
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Вторник 13 июня 2017 года
Сейчас в Перми +18..+20°C, переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, 2-4 м/с
Подробный прогноз
Жутковатую находку сделал 10 июня 2017-го один из жителей частного сектора по улице Красная в Кунгуре.
По данным местного интернет-портала kungur59.ru, во дворе дома в полиэтиленовом пакете-маечке лежали три зелененькие, веселенького цвета мины. Естественно, мужчина сообщил об обнаружении столько опасного «подкидыша» в полицию.
Впрочем, когда на место прибыли специалисты, они выяснили, что предметы хоть и являются противопехотными минами, но учебные и по сути безопасные - если не стучать ими по голове. Сейчас правоохранители выясняют, откуда добро.Фото kungur59.ru
Фото 1 / 1
за неделю за месяц