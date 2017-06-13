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Пермская краевая газета

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В кунгурском дворе найдены новенькие мины

11:54  13.06.17 Происшествия

Жутковатую находку сделал 10 июня 2017-го один из жителей частного сектора по улице Красная в Кунгуре.

По данным местного интернет-портала kungur59.ru, во дворе дома в полиэтиленовом пакете-маечке лежали три зелененькие, веселенького цвета мины. Естественно, мужчина сообщил об обнаружении столько опасного «подкидыша» в полицию.

Впрочем, когда на место прибыли специалисты, они выяснили, что предметы хоть и являются противопехотными минами, но учебные и по сути безопасные - если не стучать ими по голове. Сейчас правоохранители выясняют, откуда добро.

Фото kungur59.ru
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