На юге Прикамья «Фольксваген» врезался в дерево: водитель погиб, пассажир ранен

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Среда 14 июня 2017 года
Жесткое столкновение иномарки с деревом произошло в субботу, 11 июня 2017-го, на трассе Оса-Чернушка.
Как рассказали «Звезде» в отделении пропаганды УГИБДД ГУ МВД по Пермскому краю, около 20:50 на 33 км 26-летний водитель мчавшего в сторону Осы автомобиля Volkswagen Polo не справился с управлением, и машина улетела в кювет, после чего за обочиной врезалась в дерево.
В результате, молодой человек скончался на месте от смертельных ранений, а его пассажир 1969 года рождения, вероятно, отец, получил многочисленные травмы и госпитализирован
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