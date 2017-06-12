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Пермская краевая газета

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Возле МХАТа на голову пермячке свалился указатель - женщина госпитализирована

20:17  11.06.17 Происшествия

Прогулка по столичному Камергерскому переулку у дома 3 стоила 45-летней приезжей из Пермского края потерянного здоровья, не говоря уже об испорченном настроении, да еще и перед праздником.

Как сообщает на своем сайте телеканал «360», днем в воскресенье, 11 июня 2017-го, возле здания МХАТ имени Чехова на голову женщине рухнул указатель. В результате, потерпевшая угодила на больничную койку в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Дианоз медики поставили серьезный: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и резано-ушибленная рана мягких тканей на затылке.

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