Парк пермского периода появился на Северной Двине, а вот Перми не до него

Четырехметровые скутозавр и иностранцевия, несколько звероящеров поменьше - их раскрашенные скульптуры в натуральную величину разместились теперь в Двино-парке городка Котлас Архангельской области. Парк пермского периода открыт в честь 100-летия райцентра с населением в 60 тысяч.

Собственно, именно здесь в конце XIX века палеонтолог Владимир Амалицкий откопал очень крупное местонахождение пермской фауны - останки терапод, обитавших четверть миллиарда лет назад. Напомним, что аналогичные открытия были сделаны в Котельниче в 1933-м и под Очером в 1949-м.

Во внутреннем дворике Палеонтологического музея, слева - иностранцевия

Как раз в Очере в 2009 году открылся парк скульптур, который и стал первым парком пермского периода. Увы, в столице Прикамья эту тему так и заболтали, и в результате там, где могли встать звероящеры, появились жук-скарбей с громадным шаром резинового навоза и бревенчатая П-буретка.

Хищный ивантозавр из очерского парка пермского периода

Планы создания палеоплощадки под открытым небом были и у кировчан, но в конце концов в Котельниче создали не пермский, а дино-парк - с фигурами ящеров мезозойской, а не палеозойской фауны, то есть, динозавров натуральных размеров. А гипсовые звероящеры 1:10 есть там в музее.

Гипсовая фигурка эстемменозуха 1:10 в Вятском музее

Кстати, небольшие изваяния иностранцевии и парейазавра размещены под открытым небом во внутреннем дворике столичного Палеонтологического музея имени Орлова. А котласские скульптуры сделаны из бетона, так что простоят долго. Самая маленькая, котлассия, впрочем, лежит на камне.

Звероящер - губахинская версия

Итак, и Очер, и столица, а теперь и Котлас, опередили Пермь - у них-то есть звероящеры. Имеется и в Губахе, но, правда, лишь по названию, по виду же - птичь в деревянном оперении. И остается только надеяться, что уж к юбилею-то крайцентра парк пермского периода в городе появится.

Фото из Котласа - Алексей Шехонин, прочие - с просторов Интернета