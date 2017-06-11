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Пермская краевая газета

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Самый ажурный в мире высотный сортир из стекла и металла построен в Перми?

11:19  11.06.17 От читателя

Полгода назад строители наконец-то построили развязку дорог на площади Восстания в Перми. Она значительно облегчила проезд транспорта возле Мотовилихинского рынка.

Но… есть одно но. Над дорогой построен пешеходный переход, который упирается в лестницу, ведущую на Диораму. Возникает вопрос: а для чего его строили? По нему никто и никогда не ходит, зачем было его возводить? В целях безопасности людей?

Но ведь рядом, в 10–15 метрах, есть светофор, который позволяет безопасно переходить дорогу. Кто же будет подниматься на десятиметровую высоту перехода? Тем более с вещами, колясками или с детьми на руках?

О чём думали проектировщики? В чём экономическая целесообразность этого «аппендикса», обошедшегося пермякам в солидную сумму?

К дорожным строителям вопросов нет, они, как у Аркадия Райкина, «пуговицы к костюму пришили намертво, не оторвёшь». Вопрос к другим – к тем, кто планировал, утверждал и до настоящего времени гордится этим сооружением.

Ведь, скорее всего, туда будут ходить справлять нужду бродяги и бомжи – на рынке-то туалет платный! Так кто ответит за эту бесхозяйственность?

Пора данный факт рассмотреть правоохранительным органам с точки зрения обоснованности расходования государственных средств.

Читатель ПАНТЕЛЕЕВ В., Пермь, использован скриншот записи камеры видеонаблюдения

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