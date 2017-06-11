Выскочивший на трассу лисенок не пострадал, но машины побились (скриншоты, видео)

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Воскресенье 11 июня 2017 года
ДТП с участием двух «Хёндаев», одного «Шевроле» и лисенка случилось 10 июня 2017-го на трассе Воткинск-Ижевск. Щенок не пострадал, - с машинами сложнее.
Видео с кадрами записи видеорегистратора выложил в сеть водитель Chvrolet Lanos с пермскими номерами Даниил Иванов, чудом избежавший столкновения своей иномарки с двигавшимся впереди попутным Hyundai Elantra. А автомобилист за рулем «Элантры», также зарегистрированной в Прикамье, в свою очередь резко затормозил из-за высвистевшего на проезжую часть лисьего детеныша.
Интересно, что животное, испугавшись большой и без сомнения вонючей железяки, поначалу, похоже, попыталось притвориться мертвым, как это и водится у лис, но затем вскочило и дало стрекача на обочину. Правда, сразу в лес не скрылось, а обнюхало что-то, потом зачем-то посмотрело наверх - на ветки деревьев, и лишь затем юркнуло в кусты.
Из участников вызванного лисенком столкновения больше всего не повезло девушке, управлявшей вторым «Хёндаем» - удмуртской приписки: Getz въехал «Шевроле» в зад, из-за чего машина повредила капот и помяла передний номерной знак. Соответственно, корма «Ланоса» так же пострадала - но не фатально.
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