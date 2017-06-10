Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 10 июня 2017 года

встречай юбилей +100

Тюменские гаишники задержали пермского «газелиста» с липовыми правами

15:10  10.06.17 На выезде

На полгода может отправиться в места лишения свободы 22-летний житель города Перми, на днях попавшийся в Западной Сибири с поддельными водительскими правами.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, молодой человек катил за рулем «ГАЗели» по межрегиональной автотрассе из Екатеринбурга, но на 317 км был просто для проверки остановлен патрулем Госавтоинспекции - внимание правоохранителей привлекли пермские номера.

Но когда блюстители дорожного порядка глянули на водительское удостоверение шофера, то оказалось, что все гораздо интереснее: подлинность прав внушала сомнения. И глаз сотрудников ГИБДД не подвел: последующая экспертиза определила, что документ фальшивый. Впрочем, еще раньше выяснилось - почему.

Как рассказал пермяк уже в межмуниципальном отделе МВД РФ «Тюменский», в родном городе суд лишил его прав за пьяную езду, но наказанный нашел выход: через Интернет связался с изготовителями подделок и приобрел заведомую липу за 15 тысяч. И тем самым совершил деяние, прописанное в статье 327 УК РФ.

»»» Подписывайтесь на Telegram, Twitter, Facebook или ВКонтакте газеты «Звезда»!

К списку новостей

Фоторепортаж

Оханские цапли гнездятся в кронах

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
100-летие Анонс Бизнес В мире Вдогонку Вердикт Выездная редакция Госзакупки Гость редакции Губозакатное Дикость ДТП Живодеры Звезда Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Открытое письмо Память Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Реклама Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Хищение Человек-легенда Экология Эстафета Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация