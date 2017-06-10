Тюменские гаишники задержали пермского «газелиста» с липовыми правами

На полгода может отправиться в места лишения свободы 22-летний житель города Перми, на днях попавшийся в Западной Сибири с поддельными водительскими правами.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, молодой человек катил за рулем «ГАЗели» по межрегиональной автотрассе из Екатеринбурга, но на 317 км был просто для проверки остановлен патрулем Госавтоинспекции - внимание правоохранителей привлекли пермские номера.

Но когда блюстители дорожного порядка глянули на водительское удостоверение шофера, то оказалось, что все гораздо интереснее: подлинность прав внушала сомнения. И глаз сотрудников ГИБДД не подвел: последующая экспертиза определила, что документ фальшивый. Впрочем, еще раньше выяснилось - почему.

Как рассказал пермяк уже в межмуниципальном отделе МВД РФ «Тюменский», в родном городе суд лишил его прав за пьяную езду, но наказанный нашел выход: через Интернет связался с изготовителями подделок и приобрел заведомую липу за 15 тысяч. И тем самым совершил деяние, прописанное в статье 327 УК РФ.