Юрий Трутнев заговорил о бесплатной раздаче земли по всей России

Спустя без малого столетие после опубликования ленинского «Декрета о земле», которым она изымалась в собственность государства, а затем безвомездно отдавалась крестьянам, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев озвучил намерения почти аналогичного масштаба.

Экс-губернатор Прикамья и бывший глава Минприроды РФ, а ныне вице-премьер правительства страны, в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, что раздача бесплатных гектаров населению может быть произведена по всей России, а не только на ее востоке. Мешает же несовершенство системы кадастрового учета.

«Мы создаем эту систему... И когда мы ее отладим, это будет лучшая система в стране. И тогда мы скажем: «Уважаемые, а давайте так же выделять землю в Рязанской, Тульской, Новгородской областях, Пермском крае и так далее, - поделился планами на грандиозную реформу Юрий Трутнев. - Это будет другая страна».

Напомним, сейчас каждый россиянин может получить абсолютно даром, не считая затраченного времени, до 10 тысяч квадратных метров (1 га) в Амурской, Магаданской и Сахалинской областях, Якутии, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе, а также в Приморском, Камчатском и Хабаровском краях.