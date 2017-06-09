Пермяки продадут в Воронеж четыре авиамотора для президентского Ил-96-300ПУ

Оханские цапли гнездятся в кронах
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Пятница 9 июня 2017 года
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Тендер ценой в 1,4 млрд рублей в формате закупки у единственного поставщика 7 июня 2017-го объявило Воронежское акционерное самолетостроительное общество.
Как следует из документации к данному госзаказу, ВАСО намерено купить четыре двигателя ПС-90А для лайнера Ил-96-300ПУ. Общая стоимость товара, производит который, как известно, только АО «ОДК - Пермские моторы», 1 млрд 348 млн 293 тысяч 76 рублей.
Впрочем, никакой интриги в конкурсе нет: аукционная комиссия ВАСО уже опубликовала на официальном ресурсе протокол закупки, согласно которому поставщиком выступит именно пермский производитель.
Срок выполнения подряда - 2018-2019 годы. Оплата будет производиться по каждому двигателю отдельно в три этапа: два 30-процентных авансовых транша и 40% в финале сделки после приемки мотора.
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