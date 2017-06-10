Памятник выдающемуся актеру Буркову появится на его родине к маю 2018-го

В мае 2018 года исполнится 85 лет со дня рождения Георгия Буркова. К этой дате будет приурочено открытие памятника актеру в Перми.

Конкурс на лучший проект памятника стартовал 1 июня. Завершить конкурсные процедуры организаторы намерены в сентябре. Уже в октябре автор-победитель должен приступить к работе.

Инициатором проекта выступило АО «КОРТРОС-Пермь». Компания предложила площадку для памятника – в общественном парке ЖК «Гулливер», квартале, ограниченном Комсомольским проспектом, улицами Глеба Успенского, Куйбышева и Революции.

– Мы работаем над этим проектом в сотрудничестве с городской и краевой властью, в постоянном контакте с семьей Георгия Ивановича Буркова, – рассказал генеральный директор «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев. – Провели социологическое исследование, чтобы понять, каким хотят видеть памятник пермяки, – ведь для них Георгий Бурков не только известный советский актер, заслуженный артист РСФСР, но и земляк. Все расходы по созданию и установке памятника, техническое обеспечение проекта компания берет на себя.

На сегодняшний день сформированы экспертный совет и жюри конкурса – как и обещали организаторы, с привлечением представителей архитектурного, дизайнерского, скульпторского сообществ без географических ограничений.

Жюри возглавил Александр Самвел, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств – АИАП ЮНЕСКО (Екатеринбург).

В состав вошли скульптор, профессор, завкафед-рой ДПИ Института изобразительного искусства УралГАХУ Лев Пузаков (Екатеринбург), президент Уральского центра монументального искусства Иван Дубровин (Екатеринбург), член Союза архитекторов России, руководитель Бюро городских проектов Сергей Шамарин (Пермь), а также супруга Г. И. Буркова, актриса Татьяна Ухарова-Буркова (Москва).

– Я поддерживаю инициативу спонсоров и родственников Георгия Ивановича Буркова и дал согласие участвовать в этом проекте, – говорит единственный представитель Перми в составе жюри Сергей Шамарин. – Что касается площадки – с моей точки зрения, это удачный выбор: публичное место, общедоступная зеленая зона.

Конкурс будет проходить в два этапа. На первом предстоит сформировать список участников, оценить их потенциал и предложенные эскизы и выбрать двух-трех финалистов.

Ко второму этапу конкурса им предстоит создать эскизные макеты в заданном масштабе на основе технического задания. В сентябре жюри выявит победителя, с которым и будет заключен контракт.

– Проведение подобных конкурсов в два этапа, когда сначала производится отбор, а потом участие отобранных авторов, – распространенная практика, – отмечает Сергей Шамарин. – Конечно, и у этой схемы есть недостатки: предпочтение отдается известным мастерам. Хотя есть немало примеров, когда как раз первая работа скульптора оказывается лучшей, неожиданной и интересной. Но в данном случае, когда речь идет о такой сложной работе – не просто о дизайне, но и о портретном сходстве, – такой подход оправдан. Скульптор, который выиграет конкурс, создаст команду и будет работать. Времени для этого достаточно, всё идет спокойно и правильно.

Победителю конкурса предстоит не только создать скульптуру, но и разработать дизайн-проект площадки, где будет установлен памятник Г. И. Буркову, предложить единое художественное решение пространства.

В числе возможных участников конкурса называют известных пермских скульпторов: Рустама Исмагилова, Алексея Залазаева, Алексея Матвеева, монументалистов из Екатеринбурга Диану Косыгину и Александра Сильницкого, москвичей Владимира Буйначева, Григория Красношлыкова и других.

Список финалистов станет известен в ближайшие два месяца.

Ольга АНИСИМОВА

ДЛЯ ПРОФОРМЫ напомним: Георгий Бурков, выдающийся советский актер театра и кино, известен в русскоязычном мире по своим ролям в фильмах «Они сражались за Родину», «Жестокий романс», «Ирония судьбы или С легким паром!», «Хождение по мукам», «Гараж», «Старики-разбойники», «О бедном гусаре замолвите слово» и массе других. Родился он 31 мая 1933 года в Перми в семье дочери крестьянина из Набережных Челнов и инженера, главного механика завода имени Ленина («Мотовилихинские заводы»), окончил среднюю школу №49. В театральное училище сразу поступить не смог и учился в 1952-1956 годах на юрфаке Пермского госуниверситета. Но параллельно в 1955-1958 получал актерское образование в вечерней студии при драмтеатре. Затем Георгий Бурков работал в театрах Перми, Кемерово, Березников, других городов, с 1965 года стал актером драматического театра имени Станиславского - по приглашению главного режиссера Бориса Львова-Анохина, а в 1970—1971 годах он - актер «Современника». С 1980-го - актер МХАТа и заслуженный артист РСФСР, в 1984—1987 годах - актер театра имени Пушкина, с 1988 года - художественный руководитель Центра культуры имени Шукшина, близким другом которого был.

