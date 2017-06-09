Недетские проблемы пермских детсадов (интервью с министром образования)

Закончился учебный год в детских садах и школах, отгремели выпускные и последние звонки, и теперь педагоги могут вздохнуть свободно.

Однако работникам министерства образования Пермского края не расслабиться: здесь идет напряженная работа по целому ряду направлений. Об основных задачах, поставленных перед министерством, рассказывает министр образования Пермского края Раиса Кассина.

– Раиса Алексеевна, насколько известно, лет пять назад устроить ребенка в детский сад было целой проблемой. Какова сегодня доступность дошкольного образования в Перми и Пермском крае?

– Если говорить в целом, то за последние пять лет мы построили 139 детских садов и создали 25 тысяч дополнительных мест для дошкольников. Эта цифра просто колоссальная, поэтому той остроты проблемы сейчас нет. Однако в территориях складывается разная ситуация. Есть территории, где можно свободно отдать в детский сад ребенка даже до трех лет. В других местах гарантированно можно отдать ребенка только с трех лет, но, к сожалению, сад не всегда будет рядом с домом. В этом смысле ситуация остается острой, однако место у ребенка в пределах населенного пункта будет в любом случае. Поэтому проблемы дошкольников старше трех лет мы в целом решили.

– Это касается только государственных садов или речь еще и о частных садиках?

– Частные детские сады, конечно, входят в эту статистику. Родителями востребована такая услуга. Надо сказать, что, в отличие от многих других регионов, в ряде территорий края стоимость нахождения ребенка в частном детском саду равна стоимости нахождения в муниципальном.

– Насколько можно быть уверенным, что в частных детских садиках услуги соответствуют государственным стандартам?

– В детских садах, которые имеют лицензию и где предоставляются дошкольные образовательные услуги, мы гарантируем качество предоставления этих услуг, так как, чтобы получить лицензию, надо выполнить требования надзорных органов по санитарным и противопожарным нормам. Качество услуг подтверждается соответствием всем лицензионным требованиям: подготовленности педагогического персонала, наличия образовательных программ, создания безопасных условий и развивающей среды. Поэтому те детские сады, у которых есть лицензия, – это учреждения, в которых есть гарантия соответствия государственным стандартам, и только такие детские сады получают краевые средства.

– Могут ли индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги дошкольного образования, получить государственную поддержку?

– Индивидуальные предприниматели могут оказывать образовательные услуги. В этом случае наши специалисты выезжают на место и проверяют условия нахождения ребенка. Если услуга полностью соответствует требованиям, то индивидуальный предприниматель получает государственную поддержку.

– Каков на текущий момент бюджет, выделенный на строительство детских садов для ликвидации нехватки мест?

– За предыдущие пять лет на строительство детских садов и приведение их в соответствующее состояние было выделено 8 миллиардов рублей. Сейчас на 2017–2019 годы выделено еще почти два миллиарда рублей. Эти средства пойдут на строительство еще 16 детских садов, которые будут построены за два с половиной года. И если в предыдущие два с половиной года мы решали проблему создания садов для детей от трех лет, в соответствии с указом президента, то сейчас мы решаем задачу замены ветхих, аварийных садов и частично создания мест для детей до трех лет. Надо добавить, что есть более благополучные районы, где к финансированию краевому было добавлено финансирование крупных предприятий, например ПАО «ЛУКОЙЛ» или АО «Соликамскбумпром», которое содержит ведомственные детские сады. А есть такие, в которых всё финансовое бремя ложится только на плечи краевого правительства и местных муниципалитетов.

– Раиса Алексеевна, безусловно, бюджет – всегда ограниченный ресурс. Как вы определяете приоритет при финансировании строительства детских садов?

– Да, денег всегда не хватает. Ситуации, при которой можно было бы решить все проблемы разом, нет ни в одном бюджете, ни в одной стране. Здесь важно расставить приоритеты. Приоритетными считаются прежде всего те территории, где наиболее остро стоит вопрос по какому-либо направлению деятельности, где самая тяжелая ситуация. В одних территориях за 30 лет не было построено ни одного детского сада, а население увеличилось. В других детские сады располагаются в деревянных постройках. В третьих после приведения в соответствие с требованиями Роспотребнадзора в четырехгрупповом детском саду можно было оставить только одну группу, и это создавало бы проблему нехватки мест. Пятые сады были уже просто опасны для жизни. Мы анализировали ситуацию в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте, и по каждому населенному пункту работала специальная комиссия, которая принимала решение. Иногда появляются желающие влиять на этот процесс выбора. Зачастую некоторые депутаты муниципальных образований, дабы повысить свой рейтинг, пытаются искусственно создавать напряженность, показывать, что детский сад или школа, которые строятся, построены благодаря их усилиям. На самом деле принципы выбора места строительства, объема школы, детского учреждения всегда анализируются органами исполнительной власти – правительством края, руководством муниципального образования, – учитывая положение данной территории, а не потому что хочет тот или иной человек. Решение принимается исходя из остроты проблемы.

– Принимаются ли решения о закрытии муниципальных садов? Что такого должна найти комиссия, чтобы закрыть детский сад?

– Решение о закрытии детского сада принимает исключительно муниципалитет. Причин здесь две: требование надзорных органов или невозможность и нецелесообразность восстановления ветхого и аварийного здания. Чаще решение о закрытии обуславливается небезопасным пребыванием детей в здании.

– Есть ли у населения понимание, почему в тех или иных территориях необходимо сосуществование государственных и частных детских садов?

– Частные детские сады появляются там, где они востребованы родителями. Они создаются дополнительно к муниципальным детским садам. Частные сады предоставляют немного другие условия пребывания детей. Например, меньше детей в группе – не 25, а 8–10. Могут также предоставляться дополнительные образовательные услуги: раннее обучение иностранному языку, несколько видов танцев, конные прогулки, специальное питание. В итоге ребенок получает услугу не иного качества, а иного наполнения.

– Какие на сегодняшний день есть новые формы организации работы с детьми?

– Детский сад – это классическая форма. Однако новые условия рождают новые форматы. Например, если в отдаленной деревне три-пять детей, для которых невозможно построить детский сад, – да это и не нужно, ведь и в будущем детей в населенном пункте будет примерно столько же. Тем не менее дети должны получать дошкольное образование. Мы предлагаем услугу «Выездной воспитатель». Для граждан она полностью бесплатна: каждый день в данный населенный пункт приезжает воспитатель и занимается с детьми. Ребенок получает полноценную услугу 4–5 часов в день, это гарантирует ему своевременное развитие, соответствующее его возрасту, и в дальнейшем удачное поступление в школу и удачный школьный старт.

– Это государственная или частная инициатива? Кто организует функционирование услуги?

– Это государственная инициатива, организованная министерством образования, а реализуют ее в основном муниципальные детские сады. Еще есть такой вариант, как семейный детский сад, когда в семье есть родитель, у которого трое и более своих детей. В этом случае можно на дому открыть семейную группу для своих детей, а дополнительно набрать еще и других. В подобном случае человек имеет полное право осуществлять такую деятельность, у нас есть для этого соответствующие документы. Если помещение соответствует требованиям, которые предъявляются к детскому саду в квартире, то в этом случае семейная группа будет находиться в составе муниципального детского сада. Оплату родителю за работу в семейной группе также будет производить муниципальный детский сад. Для мам, которые самостоятельно хотят воспитывать ребенка дома, есть еще и другие варианты, такие как консультационный центр, службы ранней помощи, лекотеки, игровые центры. Здесь они могут получить различные консультационные услуги, рекомендации по воспитанию детей, пройти диагностику, а также получить программы, как правильно заниматься с ребенком самостоятельно.

– Очень интересно, а откуда родители могут подробней узнать об этих и других проектах министерства?

– Вся информация есть на сайте министерства. Здесь и перечень муниципальных и краевых детских садов, и лицензированных частных садов, где работают выездные воспитатели, где есть группы дневного пребывания, когда дети приходят только на занятия, и многое другое. Группы кратковременного пребывания работают и для детей с полутора лет.

– Над какими новыми проектами работает ваше министерство?

– Проектов очень много. В дошкольном образовании, если получится, с первого сентября будем внедрять проект «Читаем вместе». Мы хотим возродить семейное чтение, чтобы родители читали нужные, правильные книги. И читали их вместе с детьми. Очень часто родители не могут сориентироваться в многообразии, представленном на книжной полке. Условно говоря, какие книги хорошие, качественные, правильные с точки зрения воспитания. Перед проектом стоит задача отделить качественную детскую литературу от наносного, сиюминутного. Мы научим детей читать, производить обмен в рамках технологии буккроссинга. Книги будут читаться в образовательных учреждениях, где будут проходить детские и родительские конференции. Это позволит правильно воспитывать ребенка с помощью книг, обеспечивать контакт родителей и детей и, что также очень важно, научить ребенка говорить хорошим языком. Хотя в последнее время упал интерес к чтению, надо понимать, что ничто не разовьет речь так, как книга.

– Какие еще существуют проекты?

– Мой любимый проект – это детский «Техномир». Мы сейчас выбираем детские сады – ориентировочно это будет 15 учреждений, – где будет поставлено оборудование для технического творчества детей. Говоря простым языком, основная цель проекта – воспитание маленьких инженеров. В садиках сегодня очень много конструкторов, развивающих игр, а здесь будут специальные программы, направленные именно на техническое образование детей. С одной стороны, это обеспечит максимальное развитие детей, их мышления, с другой – это актуально, самая востребованная в России профессия – инженер. И это только те проекты, которые касаются дошкольного образования.

– Что вы скажете о проектах, касающихся школьного образования?

– Из таких проектов можно отметить перспективное направление – создание образовательных кластеров, когда школа вступает в тесное взаимодействие с предприятиями промышленности или другими организациями. Так, в Перми действует пять «инженерных» школ, связанных с промышленностью: это школы № 129, 93, 43, 10, 16. Кроме того, 32-я и 85-я школы образуют спортивные кластеры. Построение школ на основе взаимодействия – это очень актуальная сегодня задача. Наконец, одна из главных целей министерства образования – выстраивать системную работу образовательных учреждений, чтобы возникали образовательные цепочки «детский сад – школа – ссуз или вуз». В пользу того, что эта цепочка достаточно неплохо работает, говорит, например, тот факт, что среди абитуриентов, которые поступают на инженерные специальности, возросло количество детей, набравших наивысшее количество баллов по итогам ЕГЭ.

– Говорят, в скором времени в Пермском крае возникнет проблема мест в школах…

– Конечно, в число первоочередных «школьных» задач входит и строительство новых зданий. По программе, уже утвержденной главой региона, за ближайшие 5 лет будет построено 26 объектов, из них 15 школ взамен ветхих и аварийных, еще 11 зданий будет построено там, где велика возможность учебы детей во вторую смену и нет возможности вести внеклассную работу. Кстати говоря, если школа входит в кластер, это тоже является фактором, рассматриваемым при выборе, так как учащиеся таких школ нуждаются в особых условиях организации учебного процесса.

– Что бы вы хотели пожелать нашим читателям?

– Тем читателям, которым еще предстоит сдавать выпускные экзамены, – удачи, а тем, кто это уже сделал недавно или много лет назад, – не забывать, что все мы когда-то вышли из школы и что это очень важная часть жизни общества.

Виталий ЧАРОВНИКОВ