9-летнего мальчика едва не растерзали собаки - спасли полицейские

Полицейских Верещагинского района поблагодарила мать 9-летнего мальчика, едва не ставшего жертвой собачьей своры.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мальчик шел по улице родного города-райцентра, а мимо пробегала группа бродячих псов. Два из них, кинувшись вдруг к ребенку, вели себя агрессивно, облаивали, пытались укусить.

К счастью, там же неожиданно появилась машина с сотрудниками районного уголовного розыска, которые и выручили школьника из беды. Первым на помощь подоспел майор Алексей Пинаев, уточнили в полицейском главке.