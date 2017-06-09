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Пермская краевая газета

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Пятница 9 июня 2017 года

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9-летнего мальчика едва не растерзали собаки - спасли полицейские

10:38  09.06.17 Происшествия

Полицейских Верещагинского района поблагодарила мать 9-летнего мальчика, едва не ставшего жертвой собачьей своры.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мальчик шел по улице родного города-райцентра, а мимо пробегала группа бродячих псов. Два из них, кинувшись вдруг к ребенку, вели себя агрессивно, облаивали, пытались укусить.

К счастью, там же неожиданно появилась машина с сотрудниками районного уголовного розыска, которые и выручили школьника из беды. Первым на помощь подоспел майор Алексей Пинаев, уточнили в полицейском главке.

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