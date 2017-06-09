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Пермская краевая газета

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Пермский бомж-педофил задержан в Подмосковье после секса под Рязанью

07:33  09.06.17 Дикость

Через три месяца после совершения преступления на Рязанщине подозреваемый в нем 40-летний прикамец задержан в Подмосковье.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Рязанской области, правоохранители считают, что бомжевавший в одном из райцентров региона гость из Пермского края 7 марта 2017-го напал на улице на 5-летнюю девочку.

По основной версии, мужчина совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера, угрожая малышке убийством. О случившемся она рассказала родителям, вернувшись домой, а те написали заявление в полицию.

Вычислить подозреваемого удалось сразу, но тот успел покинуть территорию области и поэтому был объявлен в федеральный розыск. А на днях его задержали в Московской области и теперь этапировали в рязанский СИЗО.

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