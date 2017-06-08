Парламентский корреспондент «Звезды»: Максим Решетников - прагматик, свободный от догм

Очередное пленарное заседание краевого Законодательного собрания начиналось 8 июня довольно помпезно. Зал заседаний был забит под завязку, ложа прессы была переполнена и не смогла вместить всех желающих, а список приглашённых VIP-гостей спикер Валерий Сухих зачитывал едва ли не пять минут.

И этому было объяснение: ведь народным избранникам предстояло назначить выборы губернатора Пермского края. Особую торжественность этому техническому действу придавал визит главы Прикамья Максима Решетникова, который впервые с момента своего назначения решил посетить региональный парламент и презентовать депутатам своё видение развития региона.

Причём Максим Геннадьевич не скрывал, что его доклад «О приоритетных направлениях деятельности правительства Пермского края» впоследствии будет переформатирован в предвыборную программу.

Свой доклад глава региона начал с напоминания, что он четыре месяца руководит Пермским краем и всё это время посвятил решению текущих проблем, поездкам в территории, встречам с разными категориями населения, начиная от студентов и заканчивая ветеранами.

И что на базе этой работы выработаны основные мероприятия, которые должны решить злободневные проблемы Пермского края. Поскольку главной из них Максим Геннадьевич считает здравоохранение, то начал с неё. Основными проблемами отрасли он считает доступность и качество.

Люди жалуются на сложность попадания на приём как к участковым терапевтам, так и к узким специалистам. И, по мнению главы региона, системная ошибка заложена в перекосах финансирования. Ведь, к примеру, за последний год финансирование стационарной помощи увеличилось на 18 процентов, а поликлинической – только на три.

И если сравнивать с предыдущими периодами, то финансирование поликлинического звена даже снижалось. При этом поликлиниками накоплена кредиторка на уровне 700 миллионов рублей. Поэтому здравоохранению для начала требуется программа финансового оздоровления.

Но, как отметил Максим Решетников, одними деньгами проблемы отрасли не закрыть. Ведь доступность медицинской услуги возможна только при кадровом наполнении. И тут глава региона тоже приводил конкретные цифры. Что медуниверситет выпускает 500 специалистов в год, а ординатуру дают только на 130 человек.

Понятно, что при таком подходе готовых к работе специалистов всегда будет не хватать. Поэтому для начала надо принять меры, чтобы выпускники имели возможность обучаться в ординатуре. И если федеральный бюджет её отказывается финансировать, то надо её дофинансировать из краевой казны, с обязательным закреплением обученных людей в отрасли.

И, конечно же, надо расширять зачисление студентов в рамках целевого набора. Потому что ситуация в глубинке очень тяжёлая. Сегодня десять ФАПов работают вообще без врачей. А возможности получения консультаций в режиме видеоконференций от более квалифицированных специалистов упираются в отсутствие в отдалённых учреждениях нормального интернет-доступа.

И с подобным кратким обзором проблем и набором решений Максим Решетников выступил практически по каждой отрасли: по образованию, по экономике, по инвестиционной политике, по культуре, по городской среде и так далее. Если судить по понятности алгоритмов решений, докладчик знает, о чём говорит.

Из его тезисов следовало, что многолетние застарелые проблемы не решались не потому, что кому-то не дали денег вместе с волшебным пенделем, как у нас привыкли, а потому, что не было выработано нормальных управленческих решений.

И понятно, что многие эти решения глава региона привёз из столицы, где они давно работают. Себя Максим Геннадьевич назвал прагматиком, который готов поддерживать и развивать всё, что удобно, выгодно и работает. Ибо надо быть свободным от догм.

Евгений ПЛОТНИКОВ, фото Владимира БИКМАЕВА

КСТАТИ Вступило в силу постановление правительства Пермского края от 24.05.2017 №366‑п - «Об утверждении Порядка осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа на территории Пермского края или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа на территории Пермского края из другого населенного пункта». В документе закреплено, что единовременная компенсационная выплата осуществляется в размере одного миллиона рублей одному медицинскому работнику в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и средств бюджета края. Отмечено, что в случае прекращения трудового договора с учреждением здравоохранения до истечения пятилетнего срока отработки медицинский работник возвращает в бюджет края часть единовременной компенсационной выплаты.